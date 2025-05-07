https://ria.ru/20250507/ssha-2015636299.html

Вэнс назвал США и Европу одной командой

Вэнс назвал США и Европу одной командой - РИА Новости, 07.05.2025

Вэнс назвал США и Европу одной командой

Соединенные Штаты и Европа все еще являются одной командой в силу своих культурных и цивилизационных связей, глупо считать, что между ними можно посеять раздор, РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:01:00+03:00

2025-05-07T18:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты и Европа все еще являются одной командой в силу своих культурных и цивилизационных связей, глупо считать, что между ними можно посеять раздор, заявил в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Я все еще искренне считаю, что Соединенные Штаты и Европа в одной команде ... Я думаю, что, европейская цивилизация и американская цивилизация, европейская культура и американская культура очень тесно связаны, и они всегда будут связаны", - сказал он, выступая в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. Вэнс также добавил, что "совершенно нелепо" думать о возможности вбить "крепкий клин" между США и Европой. "Это не значит, что европейцы не будут критиковать Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты не будут критиковать Европу, но я думаю, что, в общем и целом мы должны быть и мы являемся частью одной цивилизационной команды", - добавил вице-президент. Это не первый случай, когда Вэнс принимает участие в мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности. Так, 14 февраля американский вице-президент выступил с речью в Европе, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250507/ssha-2015607820.html

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