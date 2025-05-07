Вэнс назвал США и Европу одной командой
Вэнс: США и Европа являются одной командой, клин между ними вбить не получится
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. 7 мая 2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. 7 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты и Европа все еще являются одной командой в силу своих культурных и цивилизационных связей, глупо считать, что между ними можно посеять раздор, заявил в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Я все еще искренне считаю, что Соединенные Штаты и Европа в одной команде ... Я думаю, что, европейская цивилизация и американская цивилизация, европейская культура и американская культура очень тесно связаны, и они всегда будут связаны", - сказал он, выступая в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности.
Вэнс также добавил, что "совершенно нелепо" думать о возможности вбить "крепкий клин" между США и Европой.
"Это не значит, что европейцы не будут критиковать Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты не будут критиковать Европу, но я думаю, что, в общем и целом мы должны быть и мы являемся частью одной цивилизационной команды", - добавил вице-президент.
Это не первый случай, когда Вэнс принимает участие в мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности. Так, 14 февраля американский вице-президент выступил с речью в Европе, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.