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Вэнс назвал США и Европу одной командой - РИА Новости, 07.05.2025
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18:01 07.05.2025 (обновлено: 20:15 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ssha-2015636299.html
Вэнс назвал США и Европу одной командой
Вэнс назвал США и Европу одной командой - РИА Новости, 07.05.2025
Вэнс назвал США и Европу одной командой
Соединенные Штаты и Европа все еще являются одной командой в силу своих культурных и цивилизационных связей, глупо считать, что между ними можно посеять раздор, РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:01:00+03:00
2025-05-07T20:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты и Европа все еще являются одной командой в силу своих культурных и цивилизационных связей, глупо считать, что между ними можно посеять раздор, заявил в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Я все еще искренне считаю, что Соединенные Штаты и Европа в одной команде ... Я думаю, что, европейская цивилизация и американская цивилизация, европейская культура и американская культура очень тесно связаны, и они всегда будут связаны", - сказал он, выступая в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. Вэнс также добавил, что "совершенно нелепо" думать о возможности вбить "крепкий клин" между США и Европой. "Это не значит, что европейцы не будут критиковать Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты не будут критиковать Европу, но я думаю, что, в общем и целом мы должны быть и мы являемся частью одной цивилизационной команды", - добавил вице-президент. Это не первый случай, когда Вэнс принимает участие в мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности. Так, 14 февраля американский вице-президент выступил с речью в Европе, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://ria.ru/20250507/ssha-2015607820.html
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в мире, европа, сша
В мире, Европа, США
Вэнс назвал США и Европу одной командой

Вэнс: США и Европа являются одной командой, клин между ними вбить не получится

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. 7 мая 2025
Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. 7 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты и Европа все еще являются одной командой в силу своих культурных и цивилизационных связей, глупо считать, что между ними можно посеять раздор, заявил в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Я все еще искренне считаю, что Соединенные Штаты и Европа в одной команде ... Я думаю, что, европейская цивилизация и американская цивилизация, европейская культура и американская культура очень тесно связаны, и они всегда будут связаны", - сказал он, выступая в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Вэнс также добавил, что "совершенно нелепо" думать о возможности вбить "крепкий клин" между США и Европой.
"Это не значит, что европейцы не будут критиковать Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты не будут критиковать Европу, но я думаю, что, в общем и целом мы должны быть и мы являемся частью одной цивилизационной команды", - добавил вице-президент.
Это не первый случай, когда Вэнс принимает участие в мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности. Так, 14 февраля американский вице-президент выступил с речью в Европе, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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