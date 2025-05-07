https://ria.ru/20250507/ssha-2015610038.html

США допускают развитие мирного атома в Иране, заявил Вэнс

США допускают развитие мирного атома в Иране, заявил Вэнс - РИА Новости, 07.05.2025

США допускают развитие мирного атома в Иране, заявил Вэнс

США допускают развитие мирного атома в Иране, но не приемлют программ, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия, заявил в среду... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:06:00+03:00

2025-05-07T17:06:00+03:00

2025-05-07T18:08:00+03:00

в мире

цены на нефть

иран

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015640142_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6fe48723231792a600a37f7bd9dc4435.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. США допускают развитие мирного атома в Иране, но не приемлют программ, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия, заявил в среду вице-президент Джей Ди Вэнс. "Нам всё равно, если кто-то хочет развивать ядерную энергетику — мы не против. Но вы не можете иметь такую программу обогащения, которая позволяет получить ядерное оружие. Вот где мы проводим черту", — сказал он, выступая в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. Вэнс отметил, что Белый дом готов к переговорам, но не собирается идти на компромиссы в вопросах нераспространения. Высказывание прозвучало на фоне ожиданий предстоящей поездки президента Дональда Трампа на Ближний Восток, где тема Ирана, как ожидается, станет одной из ключевых.

https://ria.ru/20250307/tramp-2003712613.html

иран

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп