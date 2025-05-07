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США допускают развитие мирного атома в Иране, заявил Вэнс - РИА Новости, 07.05.2025
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17:06 07.05.2025 (обновлено: 18:08 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ssha-2015610038.html
США допускают развитие мирного атома в Иране, заявил Вэнс
США допускают развитие мирного атома в Иране, заявил Вэнс - РИА Новости, 07.05.2025
США допускают развитие мирного атома в Иране, заявил Вэнс
США допускают развитие мирного атома в Иране, но не приемлют программ, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия, заявил в среду... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:06:00+03:00
2025-05-07T18:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. США допускают развитие мирного атома в Иране, но не приемлют программ, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия, заявил в среду вице-президент Джей Ди Вэнс. "Нам всё равно, если кто-то хочет развивать ядерную энергетику — мы не против. Но вы не можете иметь такую программу обогащения, которая позволяет получить ядерное оружие. Вот где мы проводим черту", — сказал он, выступая в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. Вэнс отметил, что Белый дом готов к переговорам, но не собирается идти на компромиссы в вопросах нераспространения. Высказывание прозвучало на фоне ожиданий предстоящей поездки президента Дональда Трампа на Ближний Восток, где тема Ирана, как ожидается, станет одной из ключевых.
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в мире, цены на нефть, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
США допускают развитие мирного атома в Иране, заявил Вэнс

Вэнс: США не приемлют программ по созданию ядерного оружия в Иране

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. 7 мая 2025
Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. 7 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. США допускают развитие мирного атома в Иране, но не приемлют программ, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия, заявил в среду вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Нам всё равно, если кто-то хочет развивать ядерную энергетику — мы не против. Но вы не можете иметь такую программу обогащения, которая позволяет получить ядерное оружие. Вот где мы проводим черту", — сказал он, выступая в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности.
Вэнс отметил, что Белый дом готов к переговорам, но не собирается идти на компромиссы в вопросах нераспространения. Высказывание прозвучало на фоне ожиданий предстоящей поездки президента Дональда Трампа на Ближний Восток, где тема Ирана, как ожидается, станет одной из ключевых.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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В миреЦены на нефтьИранСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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