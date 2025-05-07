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Майкла Питта задержали по обвинению в избиении бывшей девушки - РИА Новости, 07.05.2025
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15:29 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/ssha-2015568134.html
Майкла Питта задержали по обвинению в избиении бывшей девушки
Майкла Питта задержали по обвинению в избиении бывшей девушки - РИА Новости, 07.05.2025
Майкла Питта задержали по обвинению в избиении бывшей девушки
Американский актер Майкл Питт задержан по обвинению в изнасиловании и избиении бывшей девушки, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 07.05.2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский актер Майкл Питт задержан по обвинению в изнасиловании и избиении бывшей девушки, сообщает портал TMZ. Питт наиболее известен ведущей ролью в сериале "Подпольная империя", а также участием в фильмах "Таинственный лес", "Забавные игры" и "Семь психопатов". "Майкл Питт задержан по обвинению в сексуальном насилии... Власти обвиняют его в изнасиловании своей тогдашней девушки, а затем в ее избиении с применением нескольких тупых предметов", - говорится в публикации. Со ссылкой на обвинение портал пишет, что Питту вменяется четыре эпизода сексуального насилия и избиения бывшей девушки, произошедшие в период с апреля 2020 по август 2021 года. Сам актер, по данным портала, не признал вину. Позже Питт выплатил 100 тысяч долларов залога и был освобожден из-под стражи на время расследования.
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Майкла Питта задержали по обвинению в избиении бывшей девушки

TMZ:Майкла Питта задержали по обвинению в изнасиловании и избиении девушки

© AP Photo / Evan AgostiniАмериканский актер Майкл Питт
Американский актер Майкл Питт - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Американский актер Майкл Питт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский актер Майкл Питт задержан по обвинению в изнасиловании и избиении бывшей девушки, сообщает портал TMZ.
Питт наиболее известен ведущей ролью в сериале "Подпольная империя", а также участием в фильмах "Таинственный лес", "Забавные игры" и "Семь психопатов".
"Майкл Питт задержан по обвинению в сексуальном насилии... Власти обвиняют его в изнасиловании своей тогдашней девушки, а затем в ее избиении с применением нескольких тупых предметов", - говорится в публикации.
Со ссылкой на обвинение портал пишет, что Питту вменяется четыре эпизода сексуального насилия и избиения бывшей девушки, произошедшие в период с апреля 2020 по август 2021 года.
Сам актер, по данным портала, не признал вину. Позже Питт выплатил 100 тысяч долларов залога и был освобожден из-под стражи на время расследования.
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