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Майкла Питта задержали по обвинению в избиении бывшей девушки

Майкла Питта задержали по обвинению в избиении бывшей девушки - РИА Новости, 07.05.2025

Майкла Питта задержали по обвинению в избиении бывшей девушки

Американский актер Майкл Питт задержан по обвинению в изнасиловании и избиении бывшей девушки, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:29:00+03:00

2025-05-07T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский актер Майкл Питт задержан по обвинению в изнасиловании и избиении бывшей девушки, сообщает портал TMZ. Питт наиболее известен ведущей ролью в сериале "Подпольная империя", а также участием в фильмах "Таинственный лес", "Забавные игры" и "Семь психопатов". "Майкл Питт задержан по обвинению в сексуальном насилии... Власти обвиняют его в изнасиловании своей тогдашней девушки, а затем в ее избиении с применением нескольких тупых предметов", - говорится в публикации. Со ссылкой на обвинение портал пишет, что Питту вменяется четыре эпизода сексуального насилия и избиения бывшей девушки, произошедшие в период с апреля 2020 по август 2021 года. Сам актер, по данным портала, не признал вину. Позже Питт выплатил 100 тысяч долларов залога и был освобожден из-под стражи на время расследования.

https://ria.ru/20250412/ssha-2010844260.html

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