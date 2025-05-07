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Габбард использовала один и тот же слабый пароль годами, пишет WIRED

Габбард использовала один и тот же слабый пароль годами, пишет WIRED - РИА Новости, 07.05.2025

Габбард использовала один и тот же слабый пароль годами, пишет WIRED

Директор национальной разведки США Тулси Габбард в течение нескольких лет использовала один и тот же слабый пароль для различных личных онлайн-аккаунтов,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:37:00+03:00

2025-05-07T14:37:00+03:00

2025-05-07T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард в течение нескольких лет использовала один и тот же слабый пароль для различных личных онлайн-аккаунтов, нарушая базовые принципы кибербезопасности, сообщает журнал WIRED со ссылкой на утекшие базы данных, проанализированные аналитическими компаниями District4Labs и Constella Intelligence. "Тулси Габбард, директор национальной разведки, использовала один и тот же легко подбираемый пароль в разных онлайн-аккаунтах в течение нескольких лет", — пишет WIRED. Согласно публикации, один и тот же пароль фигурировал в нескольких утечках с 2012 по 2019 годы и использовался в привязке к личной почте, Dropbox, LinkedIn, MyFitnessPal и другим сервисам. WIRED подчеркивает, что доказательств использования этого пароля в правительственных системах нет. Пресс-секретарь Габбард Оливия Коулман в комментарии изданию заявила, что данные утечек относятся к давнему периоду, поэтому пароли с тех пор неоднократно менялись. Отдельное внимание журнал уделяет тому, что пароли, фигурирующие в утечках, содержали слово "shraddha", что, предположительно, связано с религиозной принадлежностью Габбард. Согласно расследованию газеты Wall Street Journal, Габбард якобы состояла в религиозной организации Фонд науки идентичности (Science of Identity Foundation), которую бывшие участники описывали как секту. По их словам, при вступлении она могла получить духовное имя Шраддха Даси. Однако в аппарате директора нацразведки в ответ на запрос WIRED подчеркнули, что Габбард никогда не имела отношения к этой организации. Интерес к кибербезопасности среди американских госслужащих усилился после скандала с использованием мессенджера Signal высокопоставленными чиновниками для обсуждения информации, относящейся к государственной тайне. Так, главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.

https://ria.ru/20250322/ii-2006704224.html

https://ria.ru/20250218/paroli-1999962203.html

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в мире, технологии, сша, йемен, тулси габбард, пит хегсет, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша