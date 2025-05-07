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СМИ: еще один истребитель США упал в Красное море - РИА Новости, 07.05.2025
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06:04 07.05.2025 (обновлено: 10:46 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ssha-2015435939.html
СМИ: еще один истребитель США упал в Красное море
СМИ: еще один истребитель США упал в Красное море - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ: еще один истребитель США упал в Красное море
Истребитель F/A-18 Super Hornet, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, предположительно, упал в Красное море, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T06:04:00+03:00
2025-05-07T10:46:00+03:00
в мире
красное море
военно-морские силы сша
f/a-18
f/a-18e
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Истребитель F/A-18 Super Hornet, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, предположительно, упал в Красное море, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. ВМС США 29 апреля сообщали, что истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море. "Еще один истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman был потерян в Красном море. &lt;...&gt; Истребитель упал в море и до сих пор не был извлечен", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники, знакомые с инцидентом. По словам собеседников телеканала, при посадке самолета на авианосец, предположительно, произошел сбой в системе торможения, в результате чего пилот и офицер управления системой оружия были вынуждены катапультироваться. Военные получили незначительные травмы и были эвакуированы вертолетом. Как отмечается, точные причины произошедшего пока неясны, ведется расследование.
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в мире, красное море, военно-морские силы сша, f/a-18, f/a-18e
В мире, Красное море, Военно-морские силы США, F/A-18, F/A-18E
СМИ: еще один истребитель США упал в Красное море

CNN: еще один истребитель ВМС США F-18 упал в Красное море

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookИстребитель F/A-18 ВМС США
Истребитель F/A-18 ВМС США - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Истребитель F/A-18 ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Истребитель F/A-18 Super Hornet, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, предположительно, упал в Красное море, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
ВМС США 29 апреля сообщали, что истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море.
"Еще один истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman был потерян в Красном море. <...> Истребитель упал в море и до сих пор не был извлечен", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники, знакомые с инцидентом.
По словам собеседников телеканала, при посадке самолета на авианосец, предположительно, произошел сбой в системе торможения, в результате чего пилот и офицер управления системой оружия были вынуждены катапультироваться. Военные получили незначительные травмы и были эвакуированы вертолетом.
Как отмечается, точные причины произошедшего пока неясны, ведется расследование.
Истребитель F/A-18 Super Hornet на палубе американского авианосца USS Harry S. Truman - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул
28 апреля, 23:11
 
В миреКрасное мореВоенно-морские силы СШАF/A-18F/A-18E
 
 
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