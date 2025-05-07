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СМИ: еще один истребитель США упал в Красное море

СМИ: еще один истребитель США упал в Красное море - РИА Новости, 07.05.2025

СМИ: еще один истребитель США упал в Красное море

Истребитель F/A-18 Super Hornet, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, предположительно, упал в Красное море, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T06:04:00+03:00

2025-05-07T06:04:00+03:00

2025-05-07T10:46:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Истребитель F/A-18 Super Hornet, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, предположительно, упал в Красное море, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. ВМС США 29 апреля сообщали, что истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море. "Еще один истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman был потерян в Красном море. <...> Истребитель упал в море и до сих пор не был извлечен", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники, знакомые с инцидентом. По словам собеседников телеканала, при посадке самолета на авианосец, предположительно, произошел сбой в системе торможения, в результате чего пилот и офицер управления системой оружия были вынуждены катапультироваться. Военные получили незначительные травмы и были эвакуированы вертолетом. Как отмечается, точные причины произошедшего пока неясны, ведется расследование.

https://ria.ru/20250428/istrebitel-2013947108.html

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в мире, красное море, военно-морские силы сша, f/a-18, f/a-18e