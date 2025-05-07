https://ria.ru/20250507/ssha-2015426452.html

США наращивают сбор разведданных о Гренландии, сообщает WSJ

США наращивают сбор разведданных о Гренландии, сообщает WSJ - РИА Новости, 07.05.2025

США наращивают сбор разведданных о Гренландии, сообщает WSJ

США на фоне планов президента Дональда Трампа по присоединению Гренландии активизируют сбор разведывательной информации о датском острове, сообщает газета Wall... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T03:17:00+03:00

2025-05-07T03:17:00+03:00

2025-05-07T03:50:00+03:00

в мире

гренландия

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дания

дональд трамп

тулси габбард

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НЬЮ-ЙОРК, 7 мая — РИА Новости. США на фоне планов президента Дональда Трампа по присоединению Гренландии активизируют сбор разведывательной информации о датском острове, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, на прошлой неделе несколько высокопоставленных чиновников во главе с директором нацразведки Тулси Габбард поручили разведслужбам США "узнать больше о движении за независимость Гренландии и об отношении к добыче американцами природных ресурсов на острове". СМИ отмечает, что разведслужбам, в распоряжении которых есть спутники, средства перехвата сообщений и "шпионы на местах", поручили "идентифицировать людей в Гренландии и Дании, которые поддерживают цели США на острове". В свою очередь, Габбард, чьи слова газета приводит в материале, заявила, что "WSJ должно быть стыдно" за то, что журналисты помогают "глубинному государству", подрывая авторитет президента и разглашая секретные данные. Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html

https://ria.ru/20250430/grenlandiya-2014444510.html

гренландия

сша

дания

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, тулси габбард