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США наращивают сбор разведданных о Гренландии, сообщает WSJ - РИА Новости, 07.05.2025
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03:17 07.05.2025 (обновлено: 03:50 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ssha-2015426452.html
США наращивают сбор разведданных о Гренландии, сообщает WSJ
США наращивают сбор разведданных о Гренландии, сообщает WSJ - РИА Новости, 07.05.2025
США наращивают сбор разведданных о Гренландии, сообщает WSJ
США на фоне планов президента Дональда Трампа по присоединению Гренландии активизируют сбор разведывательной информации о датском острове, сообщает газета Wall... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:17:00+03:00
2025-05-07T03:50:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 7 мая — РИА Новости. США на фоне планов президента Дональда Трампа по присоединению Гренландии активизируют сбор разведывательной информации о датском острове, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, на прошлой неделе несколько высокопоставленных чиновников во главе с директором нацразведки Тулси Габбард поручили разведслужбам США "узнать больше о движении за независимость Гренландии и об отношении к добыче американцами природных ресурсов на острове". СМИ отмечает, что разведслужбам, в распоряжении которых есть спутники, средства перехвата сообщений и "шпионы на местах", поручили "идентифицировать людей в Гренландии и Дании, которые поддерживают цели США на острове". В свою очередь, Габбард, чьи слова газета приводит в материале, заявила, что "WSJ должно быть стыдно" за то, что журналисты помогают "глубинному государству", подрывая авторитет президента и разглашая секретные данные. Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, тулси габбард
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Тулси Габбард
США наращивают сбор разведданных о Гренландии, сообщает WSJ

WSJ: США наращивают сбор разведданных о Гренландии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 7 мая — РИА Новости. США на фоне планов президента Дональда Трампа по присоединению Гренландии активизируют сбор разведывательной информации о датском острове, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, на прошлой неделе несколько высокопоставленных чиновников во главе с директором нацразведки Тулси Габбард поручили разведслужбам США "узнать больше о движении за независимость Гренландии и об отношении к добыче американцами природных ресурсов на острове".
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СМИ отмечает, что разведслужбам, в распоряжении которых есть спутники, средства перехвата сообщений и "шпионы на местах", поручили "идентифицировать людей в Гренландии и Дании, которые поддерживают цели США на острове".
В свою очередь, Габбард, чьи слова газета приводит в материале, заявила, что "WSJ должно быть стыдно" за то, что журналисты помогают "глубинному государству", подрывая авторитет президента и разглашая секретные данные.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампТулси Габбард
 
 
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