https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015621250.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:42:00+03:00

2025-05-07T17:42:00+03:00

2025-05-07T17:42:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 7 мая 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Липовое в ДНР. Кроме того, поразили 149 районов скопления живой силы и техники противника, а также места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов. Средства ПВО сбили 524 дрона, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 56 178 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 205 танков и других бронемашин, 1 559 реактивных систем залпового огня, 24 529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 35 127 единиц автомобильной техники.

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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