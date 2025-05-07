https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015438925.html

Российские бойцы эвакуировали двух жителей Часова Яра, рассказал боец

Российские бойцы эвакуировали двух жителей Часова Яра, рассказал боец - РИА Новости, 07.05.2025

Российские бойцы эвакуировали двух жителей Часова Яра, рассказал боец

Российские добровольцы продолжают эвакуировать мирных жителей из окрестностей Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, в этот раз удалось вывести мужчину и... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:12:00+03:00

2025-05-07T07:12:00+03:00

2025-05-07T07:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

часов яр

артемовск

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АРТЕМОВСК (ДНР), 7 мая – РИА Новости. Российские добровольцы продолжают эвакуировать мирных жителей из окрестностей Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, в этот раз удалось вывести мужчину и женщину, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер". "Вывели двух человек. Слава Богу, люди в достаточно хорошем состоянии, удовлетворительном. Смогли сами передвигаться. Это не тот случай, как тогда бабушку тащили на себе. Люди нормально все вышли, слава Богу", - сказал собеседник агентства. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015436076.html

донбасс

часов яр

артемовск

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донбасс, часов яр, артемовск