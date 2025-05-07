https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015432265.html

Экипаж Су-34 нанес ночной удар по пункту дислокации ВСУ

Экипаж Су-34 нанес ночной удар по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 07.05.2025

Экипаж Су-34 нанес ночной удар по пункту дислокации ВСУ

Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ночной удар по пункту временной дислокации украинских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:11:00+03:00

2025-05-07T05:11:00+03:00

2025-05-07T05:45:00+03:00

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вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ночной удар по пункту временной дислокации украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", — говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — подчеркнули введомстве.

https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015431807.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-34