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"Тосочка" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 07.05.2025 (обновлено: 09:24 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015432150.html
"Тосочка" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском
"Тосочка" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 07.05.2025
"Тосочка" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском
Расчет ТОС-2 "Тосочка" российской группировки войск "Центр" уничтожил силы противника в укрепленном опорном пункте на Красноармейском направлении, рассказали в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:10:00+03:00
2025-05-07T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
тос-2
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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Расчет ТОС-2 "Тосочка" российской группировки войск "Центр" уничтожил силы противника в укрепленном опорном пункте на Красноармейском направлении, рассказали в Министерстве обороны. &quot;Военнослужащие расчета новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) &quot;Тосочка&quot; группировки войск &quot;Центр&quot; нанесли удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении&quot;, — рассказали в военном ведомстве.В Минобороны уточнили, что, учитывая угрозу FPV-дронов, расчеты работали с максимальной оперативностью. Сразу после залпа и подтверждения уничтожения цели расчет совершил противоогневой маневр и сменили позицию.Как отмечали накануне в ведомстве, в боях с бойцами "Центра" противник за сутки потерял:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015431807.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, тос-2
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, ТОС-2
"Тосочка" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском

Минобороны: расчет "Тосочки" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкБоевой расчет тяжелой огнеметной системы "Тосочка"
Боевой расчет тяжелой огнеметной системы Тосочка - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
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Боевой расчет тяжелой огнеметной системы "Тосочка" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Расчет ТОС-2 "Тосочка" российской группировки войск "Центр" уничтожил силы противника в укрепленном опорном пункте на Красноармейском направлении, рассказали в Министерстве обороны.
«

"Военнослужащие расчета новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" группировки войск "Центр" нанесли удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в военном ведомстве.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В Минобороны уточнили, что, учитывая угрозу FPV-дронов, расчеты работали с максимальной оперативностью. Сразу после залпа и подтверждения уничтожения цели расчет совершил противоогневой маневр и сменили позицию.
Как отмечали накануне в ведомстве, в боях с бойцами "Центра" противник за сутки потерял:
  • свыше 425 военнослужащих;
  • танк;
  • пять боевых бронированных машин;
  • 11 автомобилей;
  • три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровые САУ Braveheart производства Великобритании и Caesar производства Франции.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныТОС-2
 
 
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