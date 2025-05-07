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"Тосочка" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском
"Тосочка" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 07.05.2025
"Тосочка" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском
Расчет ТОС-2 "Тосочка" российской группировки войск "Центр" уничтожил силы противника в укрепленном опорном пункте на Красноармейском направлении, рассказали в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:10:00+03:00
2025-05-07T05:10:00+03:00
2025-05-07T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
тос-2
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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Расчет ТОС-2 "Тосочка" российской группировки войск "Центр" уничтожил силы противника в укрепленном опорном пункте на Красноармейском направлении, рассказали в Министерстве обороны. "Военнослужащие расчета новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" группировки войск "Центр" нанесли удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в военном ведомстве.В Минобороны уточнили, что, учитывая угрозу FPV-дронов, расчеты работали с максимальной оперативностью. Сразу после залпа и подтверждения уничтожения цели расчет совершил противоогневой маневр и сменили позицию.Как отмечали накануне в ведомстве, в боях с бойцами "Центра" противник за сутки потерял:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, тос-2
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, ТОС-2
"Тосочка" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском
Минобороны: расчет "Тосочки" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском