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Операторы БПЛА ВС России сбили "Бабу-Ягу" ВСУ под Работино - РИА Новости, 07.05.2025
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05:06 07.05.2025
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Операторы БПЛА ВС России сбили "Бабу-Ягу" ВСУ под Работино
Операторы БПЛА ВС России сбили "Бабу-Ягу" ВСУ под Работино - РИА Новости, 07.05.2025
Операторы БПЛА ВС России сбили "Бабу-Ягу" ВСУ под Работино
Расчет БПЛА Новороссийского соединения ВДВ на ореховском направлении сумел уничтожить гексакоптер "Баба-Яга" в воздушном бою в районе поселка Работино на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:06:00+03:00
2025-05-07T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Расчет БПЛА Новороссийского соединения ВДВ на ореховском направлении сумел уничтожить гексакоптер "Баба-Яга" в воздушном бою в районе поселка Работино на Запорожском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ. Кадры воздушного боя и тарана российским беспилотником крупного дрона противников запечатлела камера дрона объективного контроля ВС РФ. "Минобороны публикует уникальные кадры объективного контроля поражения гексакоптера ВСУ типа "Баба Яга" расчетом БПЛА Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения на Ореховском направлении Запорожской области. Воздушный бой беспилотников с элементами тарана состоялся в районе населенного пункта Работино", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны отметили, что крупные дроны, подобные сбитому, ВСУ активно применяют для транспортировки провизии, минирования и сброса боеприпасов. Воздушные бои дронов на Запорожском направлении происходят регулярно, пояснили в Минобороны РФ. "Беспилотники ВСУ регулярно уничтожаются в воздушном бою операторами FPV-дронов, поражаются из стрелкового оружия мобильными группами воздушного наблюдения, а также расчётами ПВО, главной задачей которых является обеспечение безопасности вооружения и военной техники, личного состава от воздействия беспилотной авиации ВСУ", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250507/mchs-2015431693.html
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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Операторы БПЛА ВС России сбили "Бабу-Ягу" ВСУ под Работино

Минобороны: операторы БПЛА ВС России сбили "Бабу-Ягу" ВСУ под Работино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Расчет БПЛА Новороссийского соединения ВДВ на ореховском направлении сумел уничтожить гексакоптер "Баба-Яга" в воздушном бою в районе поселка Работино на Запорожском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
Кадры воздушного боя и тарана российским беспилотником крупного дрона противников запечатлела камера дрона объективного контроля ВС РФ.
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"Минобороны публикует уникальные кадры объективного контроля поражения гексакоптера ВСУ типа "Баба Яга" расчетом БПЛА Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения на Ореховском направлении Запорожской области. Воздушный бой беспилотников с элементами тарана состоялся в районе населенного пункта Работино", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что крупные дроны, подобные сбитому, ВСУ активно применяют для транспортировки провизии, минирования и сброса боеприпасов. Воздушные бои дронов на Запорожском направлении происходят регулярно, пояснили в Минобороны РФ.
"Беспилотники ВСУ регулярно уничтожаются в воздушном бою операторами FPV-дронов, поражаются из стрелкового оружия мобильными группами воздушного наблюдения, а также расчётами ПВО, главной задачей которых является обеспечение безопасности вооружения и военной техники, личного состава от воздействия беспилотной авиации ВСУ", - отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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