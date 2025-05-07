https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015431807.html

Операторы БПЛА ВС России сбили "Бабу-Ягу" ВСУ под Работино

Операторы БПЛА ВС России сбили "Бабу-Ягу" ВСУ под Работино - РИА Новости, 07.05.2025

Операторы БПЛА ВС России сбили "Бабу-Ягу" ВСУ под Работино

Расчет БПЛА Новороссийского соединения ВДВ на ореховском направлении сумел уничтожить гексакоптер "Баба-Яга" в воздушном бою в районе поселка Работино на... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:06:00+03:00

2025-05-07T05:06:00+03:00

2025-05-07T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Расчет БПЛА Новороссийского соединения ВДВ на ореховском направлении сумел уничтожить гексакоптер "Баба-Яга" в воздушном бою в районе поселка Работино на Запорожском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ. Кадры воздушного боя и тарана российским беспилотником крупного дрона противников запечатлела камера дрона объективного контроля ВС РФ. "Минобороны публикует уникальные кадры объективного контроля поражения гексакоптера ВСУ типа "Баба Яга" расчетом БПЛА Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения на Ореховском направлении Запорожской области. Воздушный бой беспилотников с элементами тарана состоялся в районе населенного пункта Работино", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны отметили, что крупные дроны, подобные сбитому, ВСУ активно применяют для транспортировки провизии, минирования и сброса боеприпасов. Воздушные бои дронов на Запорожском направлении происходят регулярно, пояснили в Минобороны РФ. "Беспилотники ВСУ регулярно уничтожаются в воздушном бою операторами FPV-дронов, поражаются из стрелкового оружия мобильными группами воздушного наблюдения, а также расчётами ПВО, главной задачей которых является обеспечение безопасности вооружения и военной техники, личного состава от воздействия беспилотной авиации ВСУ", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250507/mchs-2015431693.html

https://ria.ru/20250507/vsu-2015430225.html

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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии