https://ria.ru/20250507/slovo-2015626904.html

В Улан-Удэ более тысячи человек выстроились в слово "Победа"

В Улан-Удэ более тысячи человек выстроились в слово "Победа" - РИА Новости, 07.05.2025

В Улан-Удэ более тысячи человек выстроились в слово "Победа"

Более 1000 человек выстроились в слово "Победа" в центре Улан-Удэ на площади Советов, а члены молодежных организаций растянули 150-метровую Георгиевскую ленту,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:40:00+03:00

2025-05-07T17:40:00+03:00

2025-05-07T17:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

улан-удэ

япония

алексей цыденов

80-летие победы в великой отечественной войне

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УЛАН-УДЭ, 7 мая - РИА Новости. Более 1000 человек выстроились в слово "Победа" в центре Улан-Удэ на площади Советов, а члены молодежных организаций растянули 150-метровую Георгиевскую ленту, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По словам Цыденова, на площади Советов в Улан-Удэ состоялась вдохновляющая патриотическая акция, объединившая тысячи людей в знак памяти и уважения к великой истории страны. "Более 400 участников из молодежных организаций растянули над площадью символы нашей памяти и гордости — 150-метровую Георгиевскую ленту и копию Знамени Победы. А больше тысячи человек, плечом к плечу, выстроились в слово, которое говорит само за себя — "Победа", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что это был не просто флешмоб, а живой символ общей благодарности тем, кто подарил всем нам мирное небо. В завершении 500 пар станцевали под песню "Майский вальс" вальс наследников Победы. Среду глава Бурятии посвятил акциям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: утром в Улан-Удэнской школе №2 он провел Урок Победы, навестил военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале, и пятерых ветеранов Великой Отечественной войны, трое из которых участвовали в боях против Японии.

https://ria.ru/20250218/estafeta-2000005511.html

https://ria.ru/20250418/pamyatnik-2011967249.html

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общество, улан-удэ, япония, алексей цыденов, 80-летие победы в великой отечественной войне