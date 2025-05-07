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В Улан-Удэ более тысячи человек выстроились в слово "Победа"
В Улан-Удэ более тысячи человек выстроились в слово "Победа" - РИА Новости, 07.05.2025
В Улан-Удэ более тысячи человек выстроились в слово "Победа"
Более 1000 человек выстроились в слово "Победа" в центре Улан-Удэ на площади Советов, а члены молодежных организаций растянули 150-метровую Георгиевскую ленту,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:40:00+03:00
2025-05-07T17:40:00+03:00
2025-05-07T17:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
улан-удэ
япония
алексей цыденов
80-летие победы в великой отечественной войне
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УЛАН-УДЭ, 7 мая - РИА Новости. Более 1000 человек выстроились в слово "Победа" в центре Улан-Удэ на площади Советов, а члены молодежных организаций растянули 150-метровую Георгиевскую ленту, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По словам Цыденова, на площади Советов в Улан-Удэ состоялась вдохновляющая патриотическая акция, объединившая тысячи людей в знак памяти и уважения к великой истории страны. "Более 400 участников из молодежных организаций растянули над площадью символы нашей памяти и гордости — 150-метровую Георгиевскую ленту и копию Знамени Победы. А больше тысячи человек, плечом к плечу, выстроились в слово, которое говорит само за себя — "Победа", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что это был не просто флешмоб, а живой символ общей благодарности тем, кто подарил всем нам мирное небо. В завершении 500 пар станцевали под песню "Майский вальс" вальс наследников Победы. Среду глава Бурятии посвятил акциям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: утром в Улан-Удэнской школе №2 он провел Урок Победы, навестил военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале, и пятерых ветеранов Великой Отечественной войны, трое из которых участвовали в боях против Японии.
https://ria.ru/20250218/estafeta-2000005511.html
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общество, улан-удэ, япония, алексей цыденов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Улан-Удэ, Япония, Алексей Цыденов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ более тысячи человек выстроились в слово "Победа"
Более тысячи человек выстроились в слово "Победа" на площади Советов в Улан-Удэ