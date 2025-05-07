Премьер Словакии обвинил ЕС в экономическом самоубийстве
Премьер Словакии Фицо назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов самоубийством
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов.
"Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газ, ни нефть, ни ядерное топливо, ничего (из РФ - ред.) только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес между западным миром и, возможно, РФ и другими странами", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, комментируя "дорожную карту" Европейской комиссии по отказу от российских энергоресурсов.
Он сравнил желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов с "чрезвычайно опасной игрой", добавив, что Словакия будет работать над тем, чтобы обратить внимание Европейской комиссии на риски, связанные с этим решением.
Ранее Фицо говорил, что, настаивая на прекращении поставок энергоресурсов с востока, органы Европейского союза по политическим причинам создают условия для дальнейшего роста цен на газ.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.