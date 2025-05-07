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Премьер Словакии обвинил ЕС в экономическом самоубийстве - РИА Новости, 07.05.2025
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11:48 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/slovakiya-2015491515.html
Премьер Словакии обвинил ЕС в экономическом самоубийстве
Премьер Словакии обвинил ЕС в экономическом самоубийстве - РИА Новости, 07.05.2025
Премьер Словакии обвинил ЕС в экономическом самоубийстве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:48:00+03:00
2025-05-07T11:48:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов. "Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газ, ни нефть, ни ядерное топливо, ничего (из РФ - ред.) только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес между западным миром и, возможно, РФ и другими странами", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, комментируя "дорожную карту" Европейской комиссии по отказу от российских энергоресурсов. Он сравнил желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов с "чрезвычайно опасной игрой", добавив, что Словакия будет работать над тем, чтобы обратить внимание Европейской комиссии на риски, связанные с этим решением. Ранее Фицо говорил, что, настаивая на прекращении поставок энергоресурсов с востока, органы Европейского союза по политическим причинам создают условия для дальнейшего роста цен на газ. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250506/otkaz-2015392563.html
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экономика, россия, словакия, москва, роберт фицо, в мире
Экономика, Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, В мире
Премьер Словакии обвинил ЕС в экономическом самоубийстве

Премьер Словакии Фицо назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов самоубийством

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов.
"Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газ, ни нефть, ни ядерное топливо, ничего (из РФ - ред.) только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес между западным миром и, возможно, РФ и другими странами", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, комментируя "дорожную карту" Европейской комиссии по отказу от российских энергоресурсов.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Постпредство прокомментировало отказ ЕС от российских энергоресурсов
6 мая, 20:43
Он сравнил желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов с "чрезвычайно опасной игрой", добавив, что Словакия будет работать над тем, чтобы обратить внимание Европейской комиссии на риски, связанные с этим решением.
Ранее Фицо говорил, что, настаивая на прекращении поставок энергоресурсов с востока, органы Европейского союза по политическим причинам создают условия для дальнейшего роста цен на газ.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Европейцы могут не клюнуть на отказ от российского топлива, пишет Politico
6 мая, 11:26
 
ЭкономикаРоссияСловакияМоскваРоберт ФицоВ мире
 
 
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