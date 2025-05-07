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Премьера нового шоу "Гладиаторы" состоится на телеканале НТВ 11 мая

Премьера нового шоу "Гладиаторы" состоится на телеканале НТВ 11 мая - РИА Новости, 07.05.2025

Премьера нового шоу "Гладиаторы" состоится на телеканале НТВ 11 мая

Премьера нового шоу, испытывающего на прочность, "Гладиаторы" (12+) состоится на телеканале НТВ 11 мая в 20:00. В этом проекте самые обычные люди бросят вызов... РИА Новости, 07.05.2025

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Премьера нового шоу, испытывающего на прочность, "Гладиаторы" (12+) состоится на телеканале НТВ 11 мая в 20:00. В этом проекте самые обычные люди бросят вызов профессиональным атлетам – гладиаторам. Участникам предстоит пройти серию испытаний на силу, ловкость и выносливость, а также побороться за главный приз и звание гладиатора. Каждое состязание будет проходить в формате дуэли – участник против гладиатора. Задача героя – пройти все этапы и заработать максимальное количество баллов. Среди испытаний могут быть, например, "Римский мост", где участник должен пересечь подвесной мост, в то время как четыре гладиатора, раскачиваясь на канатах с боковых платформ, пытаются столкнуть его.По правилам проекта в каждом выпуске на арену будут выходить четыре участника – две женщины и два мужчины, на пути каждого из них встанет гладиатор. По итогам каждого выпуска в следующий этап (всего их будет четыре: отборочный тур, четвертьфинал, полуфинал и финал) проходят только двое – одна женщина и один мужчина. Задача героя – пройти все испытания и заработать максимальное количество баллов. В финале за победу и звание гладиатора будут бороться четверо участников, а победителями станут только двое – женщина и мужчина.Кто поборется за главный приз и званиеБороться за главный приз и звание гладиатора среди мужчин будут: бывший спецназовец ВДВ Тимур Бозов, предприниматели Александр Благов, Григорий Скурихин и Илья Сулоев, пожарные Андрей Крыжановский и Никита Пилюков, методист Владислав Зыленков, учитель физкультуры Александр Буга, ледовар-инструктор Иван Еремин, врач-уролог Асадулла Курбанов, повар Дмитрий Чернов и певец, солист группы "Кватро" Александр Елкин.А в схватку с гладиаторами-женщинами вступят: инструктор по плаванию Анастасия Блинова, женский коуч Ксения Пономарева, актриса театра и кино Юлия Подрядчик, фитнес-тренер и бывший дознаватель Анастасия Каткова, предприниматель Валентина Кулагина, соучредитель спортивного клуба, нутрициолог Елена Пичуева, тренеры Татьяна Минжуренко, Ксения Батурина, Наталья Соколова, Ольга Бугреева, Анастасия Володькина, Татьяна Минжуренко и Валерия Поклонская.Каждый гладиатор обладает образом и характером, также у каждого есть сценическое имя, под которым он будет выступать.Так, противостоять участникам-мужчинам будут: дзюдоист, серебряный призер Олимпийских Игр в Лондоне, четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Александр Михайлин (Максимус), кандидат в мастера спорта по самбо Максим Трубицын (Тайфун), трехкратный чемпион мира по фитнесу, вице-чемпион мира по фитнесу Никита Комаров (Космос), боец, бронзовый призер чемпионата России по классическому бодибилдингу Владимир Вострецов (Спартак), мастер спорта по рукопашному бою, бронзовый призер чемпионата России по силовому экстриму Эдуард Аваков (Крикс), мастер спорта России международного класса по гиревому девятиборью Динар Хайртдинов (Геркулес), мастер спорта по боксу, рукопашному бою и панкратиону Вячеслав Скотников (Мачете) и спортивный блогер Александр Гуренко (Атлант).С участниками-женщинами сразятся: мастер спорта России международного класса по регби, четырехкратная чемпионка Европы, участница Олимпийских Игр в Токио Яна Данилова (Валькирия), мастер спорта по легкой атлетике, серебряный призер чемпионата Европы по гонкам с препятствиями Анна Иванова (Афина), кандидат в мастера спорта по боксу, кикбоксингу, панкратиону, чемпионка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира по ММА Земфира Алиева (Заря), мастер спорта по бодибилдингу Анита Кучина (Фурия), мастер спорта по легкой атлетике, полиатлону, военному пятиборью, чемпионка мира и серебряный призер Всемирных военных игр Анастасия Навродская (Ника), мастер спорта по спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, серебряный призер чемпионата России по функциональному многоборью Алена Гурьева (Гера), кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу и пауэрлифтингу Инна Коновалюк (Зена) и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, спортивный блогер Наталья Луговских (Энигма).Ведущими нового шоу стали актер театра и кино Никита Панфилов и спортсмен, чемпион России и Европы по регби Кирилл Кошарин.Следить за соблюдением правил и оценивать прохождение участниками испытаний будут рефери – профессиональные спортсмены, которые сделают все для того, чтобы борьба была честной. Одной из судей стала эксперт по фитнесу и питанию, ведущая спортивных проектов Ирина Турчинская – жена популярного российского спортсмена Владимира Турчинского, известного многим как "гладиатор Динамит". Также оценивать участников будут мастер спорта по бодибилдингу, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, абсолютный чемпион России и семикратный чемпион Москвы по бодибилдингу Андрей Попов, мастер спорта по спортивному и боевому самбо, бронзовый призер чемпионата Европы по боевому самбо Николай Гончаров, а также кандидат в мастера спорта по вольной борьбе и бронзовый призёр чемпионата мира Евгений Денисов.Шоу способствует здоровому образу жизниПо словам ведущего шоу Никиты Панфилова, проект "Гладиаторы" популяризирует спорт и здоровый образ жизни."Я считаю, что человек должен стремиться к красоте как внутренней, так и внешней. Тогда он будет пребывать в гармонии с самим собой. Наше шоу как раз способствует тому, чтобы люди следили за своим физическим состоянием", – сказал Панфилов.Его коллега Кирилл Кошарин отметил, что для него честь быть ведущим нового шоу."Мне сразу безумно понравился формат этого шоу, зрителей ждут невероятные сражения и накал страстей. Все гладиаторы очень мощные, думаю, участникам будет непросто одолеть их, поэтому в финал пройдут только самые стойкие. Многих гладиаторов я знал еще до съемок, они точно готовы отстоять свой Колизей! Конечно, все участники настроены на победу, и с каждым новым этапом это рвение будет только расти. Но нужно понимать, что это спорт и все испытания будут проходить строго в рамках правил", – сказал Кошарин.Он добавил, что шоу "Гладиаторы" может послужить примером для многих людей и приобщить их к спорту. Так как популяризация спорта идет не только через детские площадки, но и в большей степени через телевидение.Каким должен быть гладиаторГладиатор Тайфун Максим Трубицын считает, что настоящий гладиатор должен обладать такими качествами, как храбрость, уверенность и сила."Гладиаторы" – эффектное, зрелищное и контактное шоу. Думаю, что зрители проникнутся соревновательным духом этого проекта. Я же планирую получить максимальное удовольствие от участия в нем и, конечно, приобрести свою долю известности. Из моих близких почти никто не знает, что я принимаю участие в шоу. Например, моя мама не в курсе, потому что она очень сентиментальная. Поэтому не хочу, чтобы она сильно переживала за меня", – сказал Трубицын.Гладиатор Валькирия Яна Данилова рассказала, что не проходила никакой специальной подготовки для участия в шоу, только продолжала свои полноценные тренировки с командой."Думаю, самым трудным из всех испытаний для меня станут "Кольца", потому что я пока не понимаю его механику. Но если я подготовлюсь, то у меня наверняка получится, потому что я быстро адаптируюсь ко всем условиям. Участникам я бы посоветовала стоять до конца и выкладываться на полную, а также играть честно. Думаю, зрителей зацепят эмоции участников и гладиаторов, а также их техника прохождения испытаний", – сказала Данилова.Как настраиваются на игру участникиУчастник Андрей Крыжановский добавил, что уже 20 лет работает пожарным и пришел на проект, чтобы показать, что простые огнеборцы могут составить конкуренцию таким элитным воинам, как гладиаторы."Моя профессия предполагает постоянную физическую нагрузку и работу на выживание. Но, кроме этого, для проекта я прорабатывал определенные упражнения, которые похожи на тренировку спартанцев. Это прыжки, бег, скалодром и так далее. Думаю, что к победе меня могут привести взрывная сила, скорость и ловкость. <…> Посмотрев "Гладиаторов" по телевизору, зрители будут вырваны из своего привычного образа жизни... Это шоу даст понять, что гладиаторы на самом деле не такие уж и крутые, и обычные люди как я могут составить им конкуренцию", – сказал Крыжановский.Участница Татьяна Минжуренко рассказала, что в "Гладиаторы" ее позвали друзья. Это шоу – вызов, где нужно будет посмотреть страху в глаза и проверить свои способности."Думаю, у меня есть все шансы на победу: я с десяти лет в спорте, а сейчас веду свой блог о фитнесе в соцсетях и тренирую людей. Я на 100 процентов уверена в своих силах! Дойду до финала и покажу всем, кто здесь "мамочка"! Увидев все эти костюмы, я сразу погрузилась в атмосферу гладиаторских боев. Изначально у меня были страхи и переживания по поводу того, что мне предстоит сражаться с гладиаторами, которые могут быть намного сильнее физически. Но, приехав на площадку, я сразу прониклась этой невероятной обстановкой, и теперь мне уже ничего не страшно", – сказала Минжуренко.Она добавила, что при выходе на арену чувствуется поддержка зрителей, которые искренне болеют за участников. Из-за этого ощущается двойная ответственность и хочется сделать все по максимуму.Гладиаторы и участники влюбляют зрителейСудья шоу Ирина Турчинская отметила, что "Гладиаторы" – это проект, который помогает как участникам, так и гладиаторам раскрыться и влюбить в себя всю страну. Данное шоу поможет им узнать себя с новой стороны и понять, что они могут быть настоящими героями."Я уже долго наблюдаю за тем, как работают гладиаторы, и могу сказать, что они всегда стараются доминировать. Ребята уверены в себе на все 200 процентов, что и пугает участников. Можно сказать, что часто участники проигрывают не телом, а именно духом. Я бы каждому из них дала совет выходить на эту арену с тотальной уверенностью в своих силах. Именно она почти всегда и приводит к победе. Думаю, что победители этого шоу должны обладать огромным желанием быть первыми, ну и, конечно, немного фарта никогда не повредит", – заключила Турчинская.Реклама, АО " Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneRJU4QtWMN

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нтв (телеканал), культура, кино и сериалы