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В "Шереметьево" высказались о скоплениях пассажиров в терминалах аэропорта - РИА Новости, 07.05.2025
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19:32 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/sheremetevo-2015669998.html
В "Шереметьево" высказались о скоплениях пассажиров в терминалах аэропорта
В "Шереметьево" высказались о скоплениях пассажиров в терминалах аэропорта - РИА Новости, 07.05.2025
В "Шереметьево" высказались о скоплениях пассажиров в терминалах аэропорта
Скопления пассажиров в терминалах аэропорта "Шереметьево" были вызваны вынужденной потребностью переоформления полетных документов, сейчас скопления... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:32:00+03:00
2025-05-07T19:32:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Скопления пассажиров в терминалах аэропорта "Шереметьево" были вызваны вынужденной потребностью переоформления полетных документов, сейчас скопления отсутствуют, сообщили в аэропорту. "Шереметьево" длительное время обеспечивал прием на запасной аэродром рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, следующих в другие аэропорты. Обслуживание запасных рейсов производилось наряду с обеспечением рейсов, следующих в/из аэропорта по расписанию. Все принятые рейсы были оперативно обслужены производственными, таможенными, паспортными и другими контрольными службами в авиагавани. "Необходимо отметить, что скопления пассажиров в терминалах, опубликованные в ряде Telegram-каналов, были кратковременными и вызваны вынужденной потребностью переоформления полетных документов пассажирами отмененных рейсов после длительного закрытия воздушного пространства... На данный момент скопления пассажиров в терминалах аэропорта отсутствуют, обстановка с переоформлением билетов у касс авиаперевозчиков перешла в обычный режим", - сообщили в аэропорту. В "Шереметьево" действует круглосуточный оперативный штаб, приняты все требуемые меры для стабилизации ситуации, представителям всех авиакомпаний оказана всесторонняя поддержка по урегулированию расписания рейсов, оформлению и обслуживанию пассажиров. При этом пассажирам задержанных и отмененных рейсов сотрудники аэропорта оказывали комплексную помощь в информировании, переоформлении билетов, консультировании по возникающим вопросам. Все рейсы российских и зарубежных авиакомпаний, пришедшие на запасной аэродром в аэропорт, обслужены в оперативном порядке в соответствии с действующими регламентами и вылетают в пункты назначения.
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шереметьево (аэропорт), москва, происшествия, россия
Шереметьево (аэропорт), Москва, Происшествия, Россия
В "Шереметьево" высказались о скоплениях пассажиров в терминалах аэропорта

В "Шереметьево" сообщили, что скоплений людей в терминалах на данный момент нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет над аэропортом "Шереметьево"
Самолет над аэропортом Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Скопления пассажиров в терминалах аэропорта "Шереметьево" были вызваны вынужденной потребностью переоформления полетных документов, сейчас скопления отсутствуют, сообщили в аэропорту.
"Шереметьево" длительное время обеспечивал прием на запасной аэродром рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, следующих в другие аэропорты. Обслуживание запасных рейсов производилось наряду с обеспечением рейсов, следующих в/из аэропорта по расписанию. Все принятые рейсы были оперативно обслужены производственными, таможенными, паспортными и другими контрольными службами в авиагавани.
"Необходимо отметить, что скопления пассажиров в терминалах, опубликованные в ряде Telegram-каналов, были кратковременными и вызваны вынужденной потребностью переоформления полетных документов пассажирами отмененных рейсов после длительного закрытия воздушного пространства... На данный момент скопления пассажиров в терминалах аэропорта отсутствуют, обстановка с переоформлением билетов у касс авиаперевозчиков перешла в обычный режим", - сообщили в аэропорту.
В "Шереметьево" действует круглосуточный оперативный штаб, приняты все требуемые меры для стабилизации ситуации, представителям всех авиакомпаний оказана всесторонняя поддержка по урегулированию расписания рейсов, оформлению и обслуживанию пассажиров. При этом пассажирам задержанных и отмененных рейсов сотрудники аэропорта оказывали комплексную помощь в информировании, переоформлении билетов, консультировании по возникающим вопросам.
Все рейсы российских и зарубежных авиакомпаний, пришедшие на запасной аэродром в аэропорт, обслужены в оперативном порядке в соответствии с действующими регламентами и вылетают в пункты назначения.
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