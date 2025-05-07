https://ria.ru/20250507/sev-2015538442.html

Артамонов: сев ярового зерна и бобовых в Липецкой области выполнен на 90%

Артамонов: сев ярового зерна и бобовых в Липецкой области выполнен на 90% - РИА Новости, 07.05.2025

Артамонов: сев ярового зерна и бобовых в Липецкой области выполнен на 90%

В Липецкой области завершается сев яровых зерновых и зернобобовых культур, работы выполнены на 90%, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:12:00+03:00

2025-05-07T14:12:00+03:00

2025-05-07T14:12:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_0:278:3071:2005_1920x0_80_0_0_6d597f517f37d0efae53341b75b8f46e.jpg

ЛИПЕЦК, 7 мая - РИА Новости. В Липецкой области завершается сев яровых зерновых и зернобобовых культур, работы выполнены на 90%, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. На сегодняшний день засеяно 420 тысяч гектаров, уточнил глава региона. План по яровой пшенице выполнен почти полностью, под культуру отдано более 200 тысяч гектаров. Ячмень занимает 135 тысяч гектаров, кукуруза на зерно – 44 тысячи. Остальные 40 тысяч гектаров занимают горох, люпин, овес и другие сельскохозяйственные культуры. По словам Артамонова, всего различными яровыми культурами в Липецкой области засеяно 813 тысяч гектаров или 79% от всей площади, запланированной под сев текущей весной. Значительную площадь занимают масличные - около 270 тысяч гектаров. Сахарной свеклой освоено почти 110 тысяч гектаров, более 15 тысяч гектаров занимают кормовые культуры. Также Артамонов отметил, что майские заморозки не прошли бесследно для сельского хозяйства области, земледельцам пришлось пересеять некоторую часть площадей. Части посевов потребуется дополнительный уход. "Каждый этап сельхозработ – это битва за урожай. От липецких аграриев требуется не только хорошая подготовка, но и оперативность, грамотное управление. Традиционно они профессионально справляются со своими обязанностями", – прокомментировал губернатор.

https://ria.ru/20250506/artamonov-2015332473.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов