https://ria.ru/20250507/sev-2015538442.html
Артамонов: сев ярового зерна и бобовых в Липецкой области выполнен на 90%
Артамонов: сев ярового зерна и бобовых в Липецкой области выполнен на 90% - РИА Новости, 07.05.2025
Артамонов: сев ярового зерна и бобовых в Липецкой области выполнен на 90%
В Липецкой области завершается сев яровых зерновых и зернобобовых культур, работы выполнены на 90%, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:12:00+03:00
2025-05-07T14:12:00+03:00
2025-05-07T14:12:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 мая - РИА Новости. В Липецкой области завершается сев яровых зерновых и зернобобовых культур, работы выполнены на 90%, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. На сегодняшний день засеяно 420 тысяч гектаров, уточнил глава региона. План по яровой пшенице выполнен почти полностью, под культуру отдано более 200 тысяч гектаров. Ячмень занимает 135 тысяч гектаров, кукуруза на зерно – 44 тысячи. Остальные 40 тысяч гектаров занимают горох, люпин, овес и другие сельскохозяйственные культуры. По словам Артамонова, всего различными яровыми культурами в Липецкой области засеяно 813 тысяч гектаров или 79% от всей площади, запланированной под сев текущей весной. Значительную площадь занимают масличные - около 270 тысяч гектаров. Сахарной свеклой освоено почти 110 тысяч гектаров, более 15 тысяч гектаров занимают кормовые культуры. Также Артамонов отметил, что майские заморозки не прошли бесследно для сельского хозяйства области, земледельцам пришлось пересеять некоторую часть площадей. Части посевов потребуется дополнительный уход. "Каждый этап сельхозработ – это битва за урожай. От липецких аграриев требуется не только хорошая подготовка, но и оперативность, грамотное управление. Традиционно они профессионально справляются со своими обязанностями", – прокомментировал губернатор.
https://ria.ru/20250506/artamonov-2015332473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
Артамонов: сев ярового зерна и бобовых в Липецкой области выполнен на 90%
Сев ярового зерна и бобовых в Липецкой области выполнен на 90%
ЛИПЕЦК, 7 мая - РИА Новости. В Липецкой области завершается сев яровых зерновых и зернобобовых культур, работы выполнены на 90%, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
На сегодняшний день засеяно 420 тысяч гектаров, уточнил глава региона. План по яровой пшенице выполнен почти полностью, под культуру отдано более 200 тысяч гектаров. Ячмень занимает 135 тысяч гектаров, кукуруза на зерно – 44 тысячи. Остальные 40 тысяч гектаров занимают горох, люпин, овес и другие сельскохозяйственные культуры.
По словам Артамонова, всего различными яровыми культурами в Липецкой области засеяно 813 тысяч гектаров или 79% от всей площади, запланированной под сев текущей весной. Значительную площадь занимают масличные - около 270 тысяч гектаров. Сахарной свеклой освоено почти 110 тысяч гектаров, более 15 тысяч гектаров занимают кормовые культуры.
Также Артамонов
отметил, что майские заморозки не прошли бесследно для сельского хозяйства области, земледельцам пришлось пересеять некоторую часть площадей. Части посевов потребуется дополнительный уход.
"Каждый этап сельхозработ – это битва за урожай. От липецких аграриев требуется не только хорошая подготовка, но и оперативность, грамотное управление. Традиционно они профессионально справляются со своими обязанностями", – прокомментировал губернатор.