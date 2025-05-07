Рейтинг@Mail.ru
Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:36 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/serbija-2015598813.html
Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву
Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву
Визит президента Сербии Александра Вучича по случаю 80-летия Победы в силе, он летит в Москву, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:36:00+03:00
2025-05-07T16:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
сербия
москва
азербайджан
александр вучич
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Визит президента Сербии Александра Вучича по случаю 80-летия Победы в силе, он летит в Москву, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Да", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос. Ранее в среду в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Азербайджане. Позже источник РИА Новости в бакинском аэропорту сообщил, что самолет президента Сербии после посадки в Баку вновь направился в Москву
https://ria.ru/20250507/vuchich-2015593008.html
сербия
москва
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, москва, азербайджан, александр вучич, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Сербия, Москва, Азербайджан, Александр Вучич, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву

Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву по случаю 80-летия Победы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Визит президента Сербии Александра Вучича по случаю 80-летия Победы в силе, он летит в Москву, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Да", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
Ранее в среду в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Азербайджане. Позже источник РИА Новости в бакинском аэропорту сообщил, что самолет президента Сербии после посадки в Баку вновь направился в Москву
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Посол России назвал запрет Вучичу на поездку в Москву проявлением нацизма
Вчера, 16:25
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСербияМоскваАзербайджанАлександр Вучич80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала