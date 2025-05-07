https://ria.ru/20250507/serbija-2015598813.html

Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву

Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву - РИА Новости, 07.05.2025

Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву

Визит президента Сербии Александра Вучича по случаю 80-летия Победы в силе, он летит в Москву, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:36:00+03:00

2025-05-07T16:36:00+03:00

2025-05-07T16:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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сербия

москва

азербайджан

александр вучич

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Визит президента Сербии Александра Вучича по случаю 80-летия Победы в силе, он летит в Москву, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Да", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос. Ранее в среду в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Азербайджане. Позже источник РИА Новости в бакинском аэропорту сообщил, что самолет президента Сербии после посадки в Баку вновь направился в Москву

https://ria.ru/20250507/vuchich-2015593008.html

сербия

москва

азербайджан

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в мире, сербия, москва, азербайджан, александр вучич, 80-летие победы в великой отечественной войне