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Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву
Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву
Визит президента Сербии Александра Вучича по случаю 80-летия Победы в силе, он летит в Москву, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:36:00+03:00
2025-05-07T16:36:00+03:00
2025-05-07T16:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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азербайджан
александр вучич
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Визит президента Сербии Александра Вучича по случаю 80-летия Победы в силе, он летит в Москву, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Да", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос. Ранее в среду в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Азербайджане. Позже источник РИА Новости в бакинском аэропорту сообщил, что самолет президента Сербии после посадки в Баку вновь направился в Москву
https://ria.ru/20250507/vuchich-2015593008.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Сербия, Москва, Азербайджан, Александр Вучич, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву
Диписточник подтвердил визит Вучича в Москву по случаю 80-летия Победы