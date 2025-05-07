https://ria.ru/20250507/saransk-2015482291.html
В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня
В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня - РИА Новости, 07.05.2025
В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня
Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Саранске после объявления опасности атак БПЛА, сообщает администрация столицы Мордовии. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:45:00+03:00
2025-05-07T11:45:00+03:00
2025-05-07T11:45:00+03:00
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саранск
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Саранске после объявления опасности атак БПЛА, сообщает администрация столицы Мордовии. Глава Мордовии Артем Здунов рано утром в среду сообщил о том, что на территории Саранска объявлена беспилотная опасность, работает система оповещения, экстренные службы и правоохранительные органы. Администрация Саранска сообщила о том, что занятия отменены в среду в детсадах, школах и вузах города. "Принято решение о введении в Саранске режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Просим с пониманием отнестись к введённым мерам. Сохраняйте спокойствие, придерживайтесь всех рекомендаций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250507/opasnost-2015452097.html
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саранск, артем здунов
Специальная военная операция на Украине, Саранск, Артем Здунов
В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня
Режим ЧС муниципального уровня введен в Саранске из-за угрозы атак БПЛА