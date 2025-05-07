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Кандидат в президенты Румынии посетит Украину в случае победы на выборах - РИА Новости, 07.05.2025
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17:46 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/rumyniya-2015630420.html
Кандидат в президенты Румынии посетит Украину в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Румынии посетит Украину в случае победы на выборах - РИА Новости, 07.05.2025
Кандидат в президенты Румынии посетит Украину в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Румынии, лидер националистической оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что в случае победы во... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:46:00+03:00
2025-05-07T17:46:00+03:00
в мире
румыния
украина
молдавия
кэлин джеорджеску
евросоюз
нато
президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии, лидер националистической оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что в случае победы во втором туре он посетит Молдавию и Украину, власти которых ранее запретили ему въезд. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "В интересах Украины и Республики Молдова, чтобы президент Румынии приехал и имел с ними хорошие отношения. С моей точки зрения, я полностью открыт и со всей своей любовью поеду, но не только в Киев, но и в Черновцы. И я намерен совершить свой первый визит в Кишинев прямо в первый день после второго тура", - сказал Симион в интервью телеканалу Digi24. Он отметил, что Украина и Молдавия должны быть заинтересованы в хороших отношениях со страной, которая входит в ЕС и НАТО. Симиону запрещен въезд как на Украину, так и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма" (присоединения к Румынии территории Украины с румынским населением и территории Молдавии). Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015146648.html
https://ria.ru/20250506/rumynija-2015385462.html
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в мире, румыния, украина, молдавия, кэлин джеорджеску, евросоюз, нато, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Украина, Молдавия, Кэлин Джеорджеску, Евросоюз, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2025
Кандидат в президенты Румынии посетит Украину в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Румынии Симион в случае победы на выборах посетит Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaКандидат в президенты Румынии Джеордже Симион
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии, лидер националистической оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что в случае победы во втором туре он посетит Молдавию и Украину, власти которых ранее запретили ему въезд.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур выборов пройдет 18 мая.
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"В интересах Украины и Республики Молдова, чтобы президент Румынии приехал и имел с ними хорошие отношения. С моей точки зрения, я полностью открыт и со всей своей любовью поеду, но не только в Киев, но и в Черновцы. И я намерен совершить свой первый визит в Кишинев прямо в первый день после второго тура", - сказал Симион в интервью телеканалу Digi24.
Он отметил, что Украина и Молдавия должны быть заинтересованы в хороших отношениях со страной, которая входит в ЕС и НАТО.
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Симиону запрещен въезд как на Украину, так и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма" (присоединения к Румынии территории Украины с румынским населением и территории Молдавии).
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Эксперт назвал победу Симиона в первом туре выборов в Румынии протестом
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В миреРумынияУкраинаМолдавияКэлин ДжеорджескуЕвросоюзНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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