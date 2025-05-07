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Сотрудничество России и Китая в медиасфере развивается, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
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21:21 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015691938.html
Сотрудничество России и Китая в медиасфере развивается, заявил Путин
Сотрудничество России и Китая в медиасфере развивается, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
Сотрудничество России и Китая в медиасфере развивается, заявил Путин
Российско-китайское сотрудничество в медиасфере развивается сегодня весьма активно и успешно, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество в медиасфере развивается сегодня весьма активно и успешно, считает президент РФ Владимир Путин. "Российско-китайское сотрудничество в медиасфере развивается весьма активно и успешно, служит еще более заметной составляющей отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином", - отметил Путин в своем приветствии участникам медиафорума гуманитарного сотрудничества России и Китая. Он указал на то, что участникам форума предстоит обменяться профессиональным опытом, наметить новые формы и направления взаимовыгодной кооперации, в том числе планы реализации совместных телевизионных проектов и проведения в нынешнем году в России фестиваля китайского кино. "Хотел бы искренне поблагодарить организаторов форума и его участников, пожелать успешной, плодотворной работы. Поздравляю вас с наступающим Днем Победы", - добавил президент. Телеграмму президента к участникам и гостям форума "Светоч мира и новые исторические рубежи" зачитала министр культуры РФ Ольга Любимова.
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россия, москва, китай, владимир путин, ольга любимова, в мире
Россия, Москва, Китай, Владимир Путин, Ольга Любимова, В мире
Сотрудничество России и Китая в медиасфере развивается, заявил Путин

Путин: сотрудничество России и Китая в медиасфере развивается активно и успешно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество в медиасфере развивается сегодня весьма активно и успешно, считает президент РФ Владимир Путин.
"Российско-китайское сотрудничество в медиасфере развивается весьма активно и успешно, служит еще более заметной составляющей отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином", - отметил Путин в своем приветствии участникам медиафорума гуманитарного сотрудничества России и Китая.
Он указал на то, что участникам форума предстоит обменяться профессиональным опытом, наметить новые формы и направления взаимовыгодной кооперации, в том числе планы реализации совместных телевизионных проектов и проведения в нынешнем году в России фестиваля китайского кино.
"Хотел бы искренне поблагодарить организаторов форума и его участников, пожелать успешной, плодотворной работы. Поздравляю вас с наступающим Днем Победы", - добавил президент.
Телеграмму президента к участникам и гостям форума "Светоч мира и новые исторические рубежи" зачитала министр культуры РФ Ольга Любимова.
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