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Степашин назвал Россию суверенной и высокоразвитой державой
Степашин назвал Россию суверенной и высокоразвитой державой - РИА Новости, 07.05.2025
Степашин назвал Россию суверенной и высокоразвитой державой
Россия за 25 лет под руководством президента Владимира Путина стала другой - суверенной и высокоразвитой державой, заявил РИА Новости бывший председатель... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:53:00+03:00
2025-05-07T19:53:00+03:00
2025-05-07T19:53:00+03:00
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евгений примаков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия за 25 лет под руководством президента Владимира Путина стала другой - суверенной и высокоразвитой державой, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. По словам Степашина, за годы президентства Путина в России изменилось многое, в том числе началось восстановление промышленности и экономики. Кроме того, президент Российского книжного союза подчеркнул, что государство пол лидерством Путина стало проводить независимую внешнюю политику, которую впервые начал формировать политический и государственный деятель РФ Евгений Примаков. "Мы видим сегодня и другую армию. Если коротко, то страна стала просто другой: суверенной, высокоразвитой, технологически развитой державой", - подчеркнул Степашин. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад: 7 мая 2000 года.
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политика, россия, владимир путин, сергей степашин, евгений примаков, российский книжный союз
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Степашин, Евгений Примаков, Российский Книжный Союз
Степашин назвал Россию суверенной и высокоразвитой державой
Степашин: Россия за 25 лет под руководством Путина стала другой страной