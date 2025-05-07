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Степашин назвал Россию суверенной и высокоразвитой державой - РИА Новости, 07.05.2025
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19:53 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015675114.html
Степашин назвал Россию суверенной и высокоразвитой державой
Степашин назвал Россию суверенной и высокоразвитой державой - РИА Новости, 07.05.2025
Степашин назвал Россию суверенной и высокоразвитой державой
Россия за 25 лет под руководством президента Владимира Путина стала другой - суверенной и высокоразвитой державой, заявил РИА Новости бывший председатель... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:53:00+03:00
2025-05-07T19:53:00+03:00
политика
россия
владимир путин
сергей степашин
евгений примаков
российский книжный союз
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия за 25 лет под руководством президента Владимира Путина стала другой - суверенной и высокоразвитой державой, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. По словам Степашина, за годы президентства Путина в России изменилось многое, в том числе началось восстановление промышленности и экономики. Кроме того, президент Российского книжного союза подчеркнул, что государство пол лидерством Путина стало проводить независимую внешнюю политику, которую впервые начал формировать политический и государственный деятель РФ Евгений Примаков. "Мы видим сегодня и другую армию. Если коротко, то страна стала просто другой: суверенной, высокоразвитой, технологически развитой державой", - подчеркнул Степашин. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад: 7 мая 2000 года.
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политика, россия, владимир путин, сергей степашин, евгений примаков, российский книжный союз
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Степашин, Евгений Примаков, Российский Книжный Союз
Степашин назвал Россию суверенной и высокоразвитой державой

Степашин: Россия за 25 лет под руководством Путина стала другой страной

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия за 25 лет под руководством президента Владимира Путина стала другой - суверенной и высокоразвитой державой, заявил РИА Новости бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
По словам Степашина, за годы президентства Путина в России изменилось многое, в том числе началось восстановление промышленности и экономики. Кроме того, президент Российского книжного союза подчеркнул, что государство пол лидерством Путина стало проводить независимую внешнюю политику, которую впервые начал формировать политический и государственный деятель РФ Евгений Примаков.
"Мы видим сегодня и другую армию. Если коротко, то страна стала просто другой: суверенной, высокоразвитой, технологически развитой державой", - подчеркнул Степашин.
Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад: 7 мая 2000 года.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей СтепашинЕвгений ПримаковРоссийский Книжный Союз
 
 
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