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Россия и Венесуэла договорились сотрудничать по контролю над вооружениями - РИА Новости, 07.05.2025
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18:16 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015645181.html
Россия и Венесуэла договорились сотрудничать по контролю над вооружениями
Россия и Венесуэла договорились сотрудничать по контролю над вооружениями - РИА Новости, 07.05.2025
Россия и Венесуэла договорились сотрудничать по контролю над вооружениями
Россия и Венесуэла договорились сотрудничать по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:16:00+03:00
2025-05-07T18:16:00+03:00
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились сотрудничать по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны сотрудничают по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, способствуя обеспечению международной стабильности, равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств; предпринимают совместные шаги по укреплению и повышению эффективности международно-правового режима нераспространения ядерного оружия, запрещения разработки, производства и накопления запасов химического, бактериологического и токсинного оружия и обеспечению биобезопасности; всемерно содействуют предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250507/svyazi-2015640000.html
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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро
Россия и Венесуэла договорились сотрудничать по контролю над вооружениями

Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве по вооружению и разоружению

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились сотрудничать по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля.
"Стороны сотрудничают по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, способствуя обеспечению международной стабильности, равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств; предпринимают совместные шаги по укреплению и повышению эффективности международно-правового режима нераспространения ядерного оружия, запрещения разработки, производства и накопления запасов химического, бактериологического и токсинного оружия и обеспечению биобезопасности; всемерно содействуют предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Россия и Венесуэла договорились укреплять связи в оборонной сфере
Вчера, 18:06
 
РоссияВенесуэлаВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
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