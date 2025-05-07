https://ria.ru/20250507/rossiya-2015596671.html

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран - РИА Новости, 07.05.2025

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:30:00+03:00

2025-05-07T16:30:00+03:00

2025-05-07T16:30:00+03:00

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михаил мишустин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество двух стран, также главы правительств обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы, сообщила пресс-служба кабмина. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным. Главы правительств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне... обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики и промышленности, а также ход реализации совместных проектов", - говорится в сообщении. Главы правительств особо отметили важность углубления интеграционного взаимодействия в Союзном государстве.

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россия, михаил мишустин, александр турчинов, белоруссия, в мире