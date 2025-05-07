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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран - РИА Новости, 07.05.2025
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16:30 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015596671.html
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран - РИА Новости, 07.05.2025
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:30:00+03:00
2025-05-07T16:30:00+03:00
россия
михаил мишустин
александр турчинов
белоруссия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество двух стран, также главы правительств обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы, сообщила пресс-служба кабмина. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным. Главы правительств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне... обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики и промышленности, а также ход реализации совместных проектов", - говорится в сообщении. Главы правительств особо отметили важность углубления интеграционного взаимодействия в Союзном государстве.
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россия, михаил мишустин, александр турчинов, белоруссия, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Александр Турчинов, Белоруссия, В мире
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран

Мишустин и Турчин обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество двух стран, также главы правительств обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы, сообщила пресс-служба кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным. Главы правительств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне... обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики и промышленности, а также ход реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.
Главы правительств особо отметили важность углубления интеграционного взаимодействия в Союзном государстве.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин во время встречи. 7 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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