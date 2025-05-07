https://ria.ru/20250507/rossija-2015454581.html

В России за сутки потушили 41 природный пожар

В России за сутки потушили 41 природный пожар - РИА Новости, 07.05.2025

В России за сутки потушили 41 природный пожар

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 41 природный пожар на площади 1349 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:38:00+03:00

2025-05-07T09:38:00+03:00

2025-05-07T09:38:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 41 природный пожар на площади 1349 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства... в России лесопожарными силами ликвидирован 41 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 1349 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ было 65 лесных пожара на площади 335 453 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 37 пожаров на 286 971 гектар.

https://ria.ru/20250507/ploschad-2015447852.html

россия

забайкальский край

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии