https://ria.ru/20250507/rospotrebnadzor-2015425968.html

Роспотребнадзор рассказал о правилах профилактики энтеровирусной инфекции

Роспотребнадзор рассказал о правилах профилактики энтеровирусной инфекции - РИА Новости, 07.05.2025

Роспотребнадзор рассказал о правилах профилактики энтеровирусной инфекции

Для профилактики энтеровирусной инфекции в весенне-летнем турсезоне не следует трогать лицо, нос и глаза грязными руками, плавать в фонтанах и на... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T03:08:00+03:00

2025-05-07T03:08:00+03:00

2025-05-07T03:08:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Для профилактики энтеровирусной инфекции в весенне-летнем турсезоне не следует трогать лицо, нос и глаза грязными руками, плавать в фонтанах и на необорудованных пляжах, нужно пить только кипяченую или бутилированную воду, избегать ее заглатывания во время купания, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. С наступлением теплого времени года увеличиваются риски заболеть кишечными инфекциями, сообщили в ведомстве. В весенне-летний период отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди взрослых и детей. "Чтобы избежать заражения, Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть руки с мылом после возвращения с улицы, посещения туалета, перед едой и после смены подгузников у ребенка. Не касаться лица, носа и глаз грязными руками. Мыть фрукты и овощи перед употреблением кипяченой или бутилированной водой", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Также необходимо пить только кипяченую или бутилированную воду, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки кишечных и респираторных инфекций, уточнили в Роспотребнадзоре. Помимо того, следует купаться только в тех бассейнах, где проводится обеззараживание и контроль качества воды, не плавать в фонтанах и на необорудованных пляжах. Также нужно избегать заглатывания воды во время купания, пояснили в ведомстве. "В случае ухудшения самочувствия, появление температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула не занимайтесь самолечением, а незамедлительно обращайтесь к врачу", - уточнили в пресс-службе. Энтеровирусы – большая группа вирусов, куда в том числе входят вирусы Коксаки А и В, ЕСНО и другие. Они устойчивы к условиям внешней среды, хорошо переносят низкие температуры, обладают высокой контагиозностью. Особенно восприимчивы к этой инфекции дети раннего возраста, у которых заболевание развивается при попадании даже небольшой дозы возбудителя в организм. "Источником инфекции является больной человек или носитель возбудителя. Энтеровирусы, как и возбудители других кишечных инфекций, преимущественно передаются через воду, пищу, бытовые контакты, грязные руки, игрушки и другие предметы обихода, загрязненные энтеровирусами, но также возможен и воздушно-капельный путь передачи", - пояснили в Роспотребнадзоре. Энтеровирусные инфекции могут проявляться в различных клинических формах – от легких респираторных заболеваний или кишечных расстройств, экзантемы и герпангины до более серьезных, таких как серозный вирусный менингит.

https://ria.ru/20250502/rospotrebnadzor-2014636019.html

https://ria.ru/20250430/rospotrebnadzor-2014231277.html

https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2014167487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)