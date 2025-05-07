https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015540927.html

В Ярославле сняли ограничения в аэропорту

В Ярославле сняли ограничения в аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025

В Ярославле сняли ограничения в аэропорту

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля в 13.48 мск, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:25:00+03:00

2025-05-07T14:25:00+03:00

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ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туношна

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля в 13.48 мск, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля были введены с 11.35 мск."В аэропорту Ярославль (Туношна) в 13.48 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250507/kirov-2015523099.html

ярославль

туношна

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ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна, общество