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В Ярославле сняли ограничения в аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025
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14:25 07.05.2025 (обновлено: 14:33 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015540927.html
В Ярославле сняли ограничения в аэропорту
В Ярославле сняли ограничения в аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025
В Ярославле сняли ограничения в аэропорту
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля в 13.48 мск, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025
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ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля в 13.48 мск, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля были введены с 11.35 мск."В аэропорту Ярославль (Туношна) в 13.48 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
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ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна, общество
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна, Общество
В Ярославле сняли ограничения в аэропорту

Росавиация: в Ярославле сняли ограничения в аэропорту

© РИА Новости / Максим БогодвидПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пассажирский самолет . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля в 13.48 мск, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля были введены с 11.35 мск.
"В аэропорту Ярославль (Туношна) в 13.48 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту
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ЯрославльФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТуношнаОбщество
 
 
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