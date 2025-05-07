https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015540927.html
В Ярославле сняли ограничения в аэропорту
В Ярославле сняли ограничения в аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025
В Ярославле сняли ограничения в аэропорту
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля в 13.48 мск, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:25:00+03:00
2025-05-07T14:25:00+03:00
2025-05-07T14:33:00+03:00
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля в 13.48 мск, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля были введены с 11.35 мск."В аэропорту Ярославль (Туношна) в 13.48 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250507/kirov-2015523099.html
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ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна, общество
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна, Общество
В Ярославле сняли ограничения в аэропорту
Росавиация: в Ярославле сняли ограничения в аэропорту