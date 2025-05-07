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В "Шереметьево" сняли временные ограничения на полеты
В "Шереметьево" сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 07.05.2025
В "Шереметьево" сняли временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 05.30 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T06:12:00+03:00
2025-05-07T06:12:00+03:00
2025-05-07T06:12:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 05.30 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. В 04.25 он сообщал о введении временных ограничений в "Шереметьево". "В аэропорту Шереметьево в 05.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал пресс-секретарь в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015430549.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В "Шереметьево" сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: в "Шереметьево" сняли временные ограничения на полеты