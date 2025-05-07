https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015431146.html

В Шереметьево второй раз за ночь ввели временные ограничения на полеты

В Шереметьево второй раз за ночь ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 07.05.2025

В Шереметьево второй раз за ночь ввели временные ограничения на полеты

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04.25 мск вновь введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:54:00+03:00

2025-05-07T04:54:00+03:00

2025-05-07T04:54:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04.25 мск вновь введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.В 04.07 мск он сообщал о снятии ограничений в "Шереметьево"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04.25 мск вновь введены в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал пресс-секретарь в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015430549.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)