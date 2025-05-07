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В Шереметьево второй раз за ночь ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 07.05.2025
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04:54 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015431146.html
В Шереметьево второй раз за ночь ввели временные ограничения на полеты
В Шереметьево второй раз за ночь ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 07.05.2025
В Шереметьево второй раз за ночь ввели временные ограничения на полеты
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04.25 мск вновь введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:54:00+03:00
2025-05-07T04:54:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04.25 мск вновь введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.В 04.07 мск он сообщал о снятии ограничений в "Шереметьево"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04.25 мск вновь введены в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал пресс-секретарь в Telegram-канале.
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Шереметьево второй раз за ночь ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в Шереметьево вновь ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04.25 мск вновь введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
В 04.07 мск он сообщал о снятии ограничений в "Шереметьево".
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04.25 мск вновь введены в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал пресс-секретарь в Telegram-канале.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
Вчера, 04:40
 
Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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