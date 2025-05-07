https://ria.ru/20250507/rimskij-2015448767.html

Папа римский высказался о производстве оружия

Папа римский высказался о производстве оружия - РИА Новости, 07.05.2025

Папа римский высказался о производстве оружия

Папа Римский Франциск назвал аморальным производство наступательного оружия и оружия массового поражения в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:15:00+03:00

2025-05-07T09:15:00+03:00

2025-05-07T10:04:00+03:00

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск назвал аморальным производство наступательного оружия и оружия массового поражения в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости, текст которого предоставил агентству общавшийся с ним лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Вооружения наступательные, на мой взгляд, должны быть запрещены повсеместно. Наступательные типы вооружений аморальны. В любом случае недопустимо производить и использовать оружие массового поражения, которое несет смерть и страдания, прежде всего мирным людям", – говорится в интервью папы РИА Новости, текст которого был предоставлен РИА Новости Севастьяновым. Это, по мнению папы, – ошибочный выбор, за который придется платить следующим поколениям.

https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015422484.html

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2025

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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский