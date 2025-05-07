Рейтинг@Mail.ru
Папа римский высказался о производстве оружия - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 07.05.2025 (обновлено: 10:04 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/rimskij-2015448767.html
Папа римский высказался о производстве оружия
Папа римский высказался о производстве оружия - РИА Новости, 07.05.2025
Папа римский высказался о производстве оружия
Папа Римский Франциск назвал аморальным производство наступательного оружия и оружия массового поражения в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:15:00+03:00
2025-05-07T10:04:00+03:00
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск назвал аморальным производство наступательного оружия и оружия массового поражения в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости, текст которого предоставил агентству общавшийся с ним лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Вооружения наступательные, на мой взгляд, должны быть запрещены повсеместно. Наступательные типы вооружений аморальны. В любом случае недопустимо производить и использовать оружие массового поражения, которое несет смерть и страдания, прежде всего мирным людям", – говорится в интервью папы РИА Новости, текст которого был предоставлен РИА Новости Севастьяновым. Это, по мнению папы, – ошибочный выбор, за который придется платить следующим поколениям.
https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015422484.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e087e364f721904ebe2dc4fb1acf347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский
Папа римский высказался о производстве оружия

Папа Франциск назвал производство наступательного оружия аморальным

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск назвал аморальным производство наступательного оружия и оружия массового поражения в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости, текст которого предоставил агентству общавшийся с ним лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"Вооружения наступательные, на мой взгляд, должны быть запрещены повсеместно. Наступательные типы вооружений аморальны. В любом случае недопустимо производить и использовать оружие массового поражения, которое несет смерть и страдания, прежде всего мирным людям", – говорится в интервью папы РИА Новости, текст которого был предоставлен РИА Новости Севастьяновым.
Это, по мнению папы, – ошибочный выбор, за который придется платить следующим поколениям.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Папа Римский Франциск при жизни раскритиковал гонения на УПЦ на Украине
Вчера, 02:12
 
В миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа Римский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала