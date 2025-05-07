https://ria.ru/20250507/repetitsii-1943570704.html

Репетиции парада Победы-2025: когда и где посмотреть на военную технику

Репетиция Парада Победы 2025: когда и где посмотреть, расписание репетиций парада

Репетиции парада Победы-2025: когда и где посмотреть на военную технику

День Победы над фашистской Германией — один из самых важных праздников в истории нашей страны. Ежегодно в память об этом событии на Красной площади столицы... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:18:00+03:00

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день победы

москва

садовое кольцо (москва)

алабино

общество

т-34

бтр-80

су-27

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. День Победы над фашистской Германией — один из самых важных праздников в истории нашей страны. Ежегодно в память об этом событии на Красной площади столицы проходит парад, в котором принимают участие пешие расчёты, военная техника и авиация.Репетиции шествия в 2025 году намечены на 23 и 29 апреля, 3 и 7 мая. Когда, в какое время и по какому маршруту будут двигаться колонны во время репетиций, откуда лучше посмотреть на воздушную часть события, - в материале РИА Новости.Перекрытие улиц в МосквеВ связи с проведением репетиций парада Победы 23 и 29 апреля, 3 и 7 мая будет ограничено движение по ряду столичных улиц.По информации портала Московский транспорт, 23 апреля с 21:00 до окончания мероприятия будут перекрыты ул. Гашека, Оружейный пер., 1-я Тверская-Ямская ул., Тверская ул., Моховая ул.29 апреля, 3 мая и 7 мая с 16:30 до 19:00 ограничение движения коснётся улиц Новинский бульвар, 1-ой Тверской-Ямской, Оружейного переулка и Волгоградского проспекта.7 мая с 5:30 до окончания мероприятия ограничение движения коснётся улиц Кадашёвская, Пречистенская и Котельническая набережные, Солянка, Петровка, Моховая, Гашека, Тверской бульвар и Оружейный переулок.7 мая с 10:00 до окончания мероприятия ограничение движения коснётся улиц Б. Полянка, Новый Арбат, Новинский бульвар, 2-я Брестская, Садовое кольцо, Волгоградский проспект.Также на период подготовки к параду Победы произойдут изменения в работе городских парковок:Расписание репетиций парада Победы 2025 в МосквеПарад Победы на Красной площади в Москве пройдет 9 мая, шествие стартует в 10:00 и продлится до полудня. Попасть на трибуны могут только обладатели индивидуальных приглашений, но жители столицы и туристы смогут понаблюдать за прохождением военной техники во время репетиций.9 мая 2025 года россияне отметят 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, репетиции главного события праздника намечены на 23 и 29 апреля, 3 и 7 мая.Когда и где посмотретьБольшая часть тренировок проходит в подмосковной деревне Алабино с начала апреля. В Москве войска дислоцируются напротив дома 45 по улице Нижние Мневники. Именно отсюда колонна отправляется по намеченному маршруту к главной площади столицы во время репетиций парада.Маршрут движенияМаршрут движения уже долгое время остается неизменен: колонны движутся по Звенигородскому шоссе к Баррикадной, по Триумфальной площади, вдоль Тверской, через Манежную к Красной площади. Обратно техника будет возвращаться иным путем: через Васильевский спуск и Кремлевскую набережную, по Моховой на Новый Арбат, к Баррикадной и на исходную позицию – Нижние Мневники. Наблюдать за авиационной частью удобнее всего с Софийской и Кремлевской набережных, на Ленинградском шоссе и у Белорусского вокзала.Во сколько началоРепетиции начинаются на Красной площади поздно вечером. В них участвуют пешие расчеты и колонны военной техники. В 2025 году временная дислокация боевых машин организована в Печатниках рядом с заводом "Москвич". Далее колонны двинутся по маршруту Шоссейный проезд – Волгоградский проспект, пройдут до Таганской площади, после чего повернут направо на Садовое кольцо в сторону Проспекта Мира.Увидеть возвращение техники 3 мая можно будет после 22:30, 7 мая - после 12:00. В результате движение автотранспорта закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади 3 мая с 16:30 до 19:00, 7 мая - с 05:00 до 08:00. Некоторые центральные набережные и улицы будут недоступны для водителей с 17:30 до окончания мероприятия 3 мая и с 05:30 до окончания мероприятия 7 мая.Как прошла генеральная репетиция парада в прошлом годуГенеральная репетиция Парада Победы в Москве в 2024 году состоялась 5 мая. Последняя отработка маневров полностью повторила маршрут, по которому будет следовать шествие в День Победы, и включает в себя все пешие колонны, технику, авиацию, сотрудники полиции и Федеральной службы охраны также находятся на своих местах. Последний прогон начался в 10:00 от места дислокации на улице Нижние Мневники в сторону Красной площади. Техника и военнослужащие прошли по Звенигородскому шоссе в сторону Садового кольца, по Тверской-Ямской улице. В районе Тверской улицы обычно организовывается небольшая остановка, колонна растягивается и направляется к Красной площади. Завершилась генеральная репетиция воздушной частью парада.

https://ria.ru/20240502/moskva-1943435493.html

https://ria.ru/20240426/repetitsiya-1942606954.html

москва

садовое кольцо (москва)

алабино

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Военная техника едет по Садовому кольцу на репетицию парада Победы подготовка к параду Победы 2025-05-07T13:18 true PT0M31S

Военная техника на улицах Москвы в преддверии репетиции парада Победы В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденты РИА Новости. На некоторых улицах будет ограничено движение транспорта: с 23:30 до окончания мероприятия — на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта, с 22:30 — на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста. 2025-05-07T13:18 true PT1M01S

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Алёна Пава

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