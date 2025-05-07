https://ria.ru/20250507/putin-2015649841.html
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым - РИА Новости, 07.05.2025
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым
Президент России Владимир Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:24:00+03:00
2025-05-07T18:24:00+03:00
2025-05-07T18:24:00+03:00
россия
владимир путин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым. "Чеченский народ трудолюбивый, талантливый. И вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы", - сказал Путин на встрече с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
https://ria.ru/20250507/putin-2015641643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, рамзан кадыров
Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым
Путин на встрече с Кадыровым назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым