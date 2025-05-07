https://ria.ru/20250507/putin-2015649841.html

Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым

Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым - РИА Новости, 07.05.2025

Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым

Президент России Владимир Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:24:00+03:00

2025-05-07T18:24:00+03:00

2025-05-07T18:24:00+03:00

россия

владимир путин

рамзан кадыров

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым. "Чеченский народ трудолюбивый, талантливый. И вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы", - сказал Путин на встрече с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

https://ria.ru/20250507/putin-2015641643.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, рамзан кадыров