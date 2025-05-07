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"Не поменяет планы". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
"Не поменяет планы". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 07.05.2025
"Не поменяет планы". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России не повлияют на планы главы государства Владимира Путина по Украине, пишет Unherd. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:29:00+03:00
2025-05-07T15:29:00+03:00
2025-05-07T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России не повлияют на планы главы государства Владимира Путина по Украине, пишет Unherd."Дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли поменяют планы российского президента, а США не могут резко увеличить военную помощь Украине, учитывая, что их запасы уже исчерпаны", — говорится в материале.Американский лидер Дональд Трамп 4 мая заявил в интервью телеканалу NBC News, что Вашингтон достиг большего прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и меньшего — с другой.Глава Белого дома уточнил, что надеется на достижение соглашения между Москвой и Киевом.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
https://ria.ru/20250507/chekhiya-2015522941.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Не поменяет планы". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Unherd: угрозы Трампа ввести новые санкции не повлияют на планы Путина