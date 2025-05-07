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Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома
Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома - РИА Новости, 07.05.2025
Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома
Аэропорт "Пулково" во вторник-среду принял в качестве запасного аэродрома 74 самолета, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:23:00+03:00
2025-05-07T11:23:00+03:00
2025-05-07T11:23:00+03:00
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пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Аэропорт "Пулково" во вторник-среду принял в качестве запасного аэродрома 74 самолета, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Шестого и седьмого мая... на запасную стоянку аэропорта Пулково направлены 74 самолета. Для работы с пассажирами задержанных рейсов в аэропорт выехали работники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ранее в среду авиагавань сообщила, что "Пулково" в период ограничений в ряде аэропортов России на прием и выпуск воздушных судов принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Санкт-Петербург рейсы, в настоящее время ведется отправка бортов в пункты назначения.
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россия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура, Происшествия
Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома
Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома 6-7 мая