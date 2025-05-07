Рейтинг@Mail.ru
Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pulkovo-2015483931.html
Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома
Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома - РИА Новости, 07.05.2025
Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома
Аэропорт "Пулково" во вторник-среду принял в качестве запасного аэродрома 74 самолета, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:23:00+03:00
2025-05-07T11:23:00+03:00
россия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Аэропорт "Пулково" во вторник-среду принял в качестве запасного аэродрома 74 самолета, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Шестого и седьмого мая... на запасную стоянку аэропорта Пулково направлены 74 самолета. Для работы с пассажирами задержанных рейсов в аэропорт выехали работники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ранее в среду авиагавань сообщила, что "Пулково" в период ограничений в ряде аэропортов России на прием и выпуск воздушных судов принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Санкт-Петербург рейсы, в настоящее время ведется отправка бортов в пункты назначения.
https://ria.ru/20250507/plan-2015470012.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура, Происшествия
Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома

Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома 6-7 мая

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Аэропорт "Пулково" во вторник-среду принял в качестве запасного аэродрома 74 самолета, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Шестого и седьмого мая... на запасную стоянку аэропорта Пулково направлены 74 самолета. Для работы с пассажирами задержанных рейсов в аэропорт выехали работники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в среду авиагавань сообщила, что "Пулково" в период ограничений в ряде аэропортов России на прием и выпуск воздушных судов принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Санкт-Петербург рейсы, в настоящее время ведется отправка бортов в пункты назначения.
Аэропорт Тамбов (Донское) - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
План "Ковер" в аэропорту Тамбова продлится до полудня
Вчера, 10:48
 
РоссияСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)Северо-Западная транспортная прокуратураПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала