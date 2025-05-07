Рейтинг@Mail.ru
ОЭЗ "Технополис Москва" удостоена премии "Инфрарос" - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/premiya-2015472705.html
ОЭЗ "Технополис Москва" удостоена премии "Инфрарос"
ОЭЗ "Технополис Москва" удостоена премии "Инфрарос" - РИА Новости, 07.05.2025
ОЭЗ "Технополис Москва" удостоена премии "Инфрарос"
Особая экономическая зона "Технополис Москва" стала лауреатом премии "Инфрарос" в номинации "Лучший региональный инфраструктурный проект", сообщил заместитель... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:00:00+03:00
2025-05-07T11:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015470712_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_73bbe9c354a20bf7b23943f207d28683.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Особая экономическая зона "Технополис Москва" стала лауреатом премии "Инфрарос" в номинации "Лучший региональный инфраструктурный проект", сообщил заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко.По его словам, учрежденная в этом году награда поощряет предприятия, внесшие большой вклад в развитие нацпроекта "Инфраструктура для жизни"."Одной из ключевых задач, поставленных мэром Москвы, является формирование полноценной экосистемы поддержки высокотехнологичных производств. Центральным элементом этой системы выступает особая экономическая зона столицы, которую сегодня называют новым индустриальным лицом Москвы", — приводит пресс-служба ДИПП слова Коваленко.Он добавил, что в "Технополисе Москва" находятся свыше 220 компаний. Им предоставлены современная инфраструктура, налоговые льготы, кооперационные связи и разные услуги. Столичный бюджет благодаря ей получил более 215 миллиардов рублей.По данным пресс-службы ДИПП, на текущий момент "Технополис Москва" — это одна из самых лидирующих зон технико-внедренческого типа в стране. Многие рейтинги и премии подтверждают это. На протяжении четырех лет она занимает первое место в шорт-листе Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Отечественные инвесторы открывают ключевые для столицы производства лекарств, медизделий, микроэлектроники и другие. Помимо этого, электромобилестроение и беспилотные авиасистемы также активно развиваются в "Технополисе Москва".На данный момент в столичной особой экономической зоне работают 22,1 тысячи человек. За годы ее существования было возведено более 1,6 миллиона квадратных метров производственных и общественно-деловых территорий."Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. В 2024 году в ОЭЗ Москвы были запущены два ключевых объекта: инновационное образовательное пространство для практической подготовки студентов столичных колледжей, в том числе на предприятиях ОЭЗ, и деловой комплекс для размещения легких производств и социально-культурных объектов, таких как супермаркеты, фитнес-центр, кафе и зоны отдыха", — приводит пресс-служба ДИПП слова генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева.Он отметил, что подходит к концу постройка современного спортивного комплекса с двумя ледовыми аренами. По его мнению, зона заслужила "Инфрарос", так как она способствует не только активной деятельности, но и качественному отдыху.Указывается, что постепенно становится удобнее добираться до зоны. Были запущены новые маршруты и шаттлы, транспорт стал ходить чаще.
https://ria.ru/20250506/moskva-2015160927.html
https://ria.ru/20250505/razvitie-2015117547.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015470712_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_642f91b6a150958d1ce64597bf363211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва
ОЭЗ "Технополис Москва" удостоена премии "Инфрарос"

Особая экономическая зона "Технополис Москва" удостоена премии "Инфрарос"

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЗаместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко
Заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Особая экономическая зона "Технополис Москва" стала лауреатом премии "Инфрарос" в номинации "Лучший региональный инфраструктурный проект", сообщил заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко.
По его словам, учрежденная в этом году награда поощряет предприятия, внесшие большой вклад в развитие нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Одной из ключевых задач, поставленных мэром Москвы, является формирование полноценной экосистемы поддержки высокотехнологичных производств. Центральным элементом этой системы выступает особая экономическая зона столицы, которую сегодня называют новым индустриальным лицом Москвы", — приводит пресс-служба ДИПП слова Коваленко.
Он добавил, что в "Технополисе Москва" находятся свыше 220 компаний. Им предоставлены современная инфраструктура, налоговые льготы, кооперационные связи и разные услуги. Столичный бюджет благодаря ей получил более 215 миллиардов рублей.
Накопитель электрической энергии для электробусов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в 9 раз
6 мая, 09:13
По данным пресс-службы ДИПП, на текущий момент "Технополис Москва" — это одна из самых лидирующих зон технико-внедренческого типа в стране. Многие рейтинги и премии подтверждают это. На протяжении четырех лет она занимает первое место в шорт-листе Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Отечественные инвесторы открывают ключевые для столицы производства лекарств, медизделий, микроэлектроники и другие. Помимо этого, электромобилестроение и беспилотные авиасистемы также активно развиваются в "Технополисе Москва".
На данный момент в столичной особой экономической зоне работают 22,1 тысячи человек. За годы ее существования было возведено более 1,6 миллиона квадратных метров производственных и общественно-деловых территорий.
"Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. В 2024 году в ОЭЗ Москвы были запущены два ключевых объекта: инновационное образовательное пространство для практической подготовки студентов столичных колледжей, в том числе на предприятиях ОЭЗ, и деловой комплекс для размещения легких производств и социально-культурных объектов, таких как супермаркеты, фитнес-центр, кафе и зоны отдыха", — приводит пресс-служба ДИПП слова генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева.
Развитие московской экономики – результат грамотной политики - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Эксперт: развитие московской экономики – результат грамотной политики
5 мая, 17:20
Он отметил, что подходит к концу постройка современного спортивного комплекса с двумя ледовыми аренами. По его мнению, зона заслужила "Инфрарос", так как она способствует не только активной деятельности, но и качественному отдыху.
Указывается, что постепенно становится удобнее добираться до зоны. Были запущены новые маршруты и шаттлы, транспорт стал ходить чаще.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала