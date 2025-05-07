https://ria.ru/20250507/premiya-2015472705.html

ОЭЗ "Технополис Москва" удостоена премии "Инфрарос"

ОЭЗ "Технополис Москва" удостоена премии "Инфрарос" - РИА Новости, 07.05.2025

ОЭЗ "Технополис Москва" удостоена премии "Инфрарос"

Особая экономическая зона "Технополис Москва" стала лауреатом премии "Инфрарос" в номинации "Лучший региональный инфраструктурный проект", сообщил заместитель... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:00:00+03:00

2025-05-07T11:00:00+03:00

2025-05-07T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Особая экономическая зона "Технополис Москва" стала лауреатом премии "Инфрарос" в номинации "Лучший региональный инфраструктурный проект", сообщил заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко.По его словам, учрежденная в этом году награда поощряет предприятия, внесшие большой вклад в развитие нацпроекта "Инфраструктура для жизни"."Одной из ключевых задач, поставленных мэром Москвы, является формирование полноценной экосистемы поддержки высокотехнологичных производств. Центральным элементом этой системы выступает особая экономическая зона столицы, которую сегодня называют новым индустриальным лицом Москвы", — приводит пресс-служба ДИПП слова Коваленко.Он добавил, что в "Технополисе Москва" находятся свыше 220 компаний. Им предоставлены современная инфраструктура, налоговые льготы, кооперационные связи и разные услуги. Столичный бюджет благодаря ей получил более 215 миллиардов рублей.По данным пресс-службы ДИПП, на текущий момент "Технополис Москва" — это одна из самых лидирующих зон технико-внедренческого типа в стране. Многие рейтинги и премии подтверждают это. На протяжении четырех лет она занимает первое место в шорт-листе Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Отечественные инвесторы открывают ключевые для столицы производства лекарств, медизделий, микроэлектроники и другие. Помимо этого, электромобилестроение и беспилотные авиасистемы также активно развиваются в "Технополисе Москва".На данный момент в столичной особой экономической зоне работают 22,1 тысячи человек. За годы ее существования было возведено более 1,6 миллиона квадратных метров производственных и общественно-деловых территорий."Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. В 2024 году в ОЭЗ Москвы были запущены два ключевых объекта: инновационное образовательное пространство для практической подготовки студентов столичных колледжей, в том числе на предприятиях ОЭЗ, и деловой комплекс для размещения легких производств и социально-культурных объектов, таких как супермаркеты, фитнес-центр, кафе и зоны отдыха", — приводит пресс-служба ДИПП слова генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева.Он отметил, что подходит к концу постройка современного спортивного комплекса с двумя ледовыми аренами. По его мнению, зона заслужила "Инфрарос", так как она способствует не только активной деятельности, но и качественному отдыху.Указывается, что постепенно становится удобнее добираться до зоны. Были запущены новые маршруты и шаттлы, транспорт стал ходить чаще.

https://ria.ru/20250506/moskva-2015160927.html

https://ria.ru/20250505/razvitie-2015117547.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва