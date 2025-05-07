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СК возбудил уголовное дело после пожара в Якутии - РИА Новости, 07.05.2025
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10:46 07.05.2025 (обновлено: 11:12 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/pozhar-2015473501.html
СК возбудил уголовное дело после пожара в Якутии
СК возбудил уголовное дело после пожара в Якутии - РИА Новости, 07.05.2025
СК возбудил уголовное дело после пожара в Якутии
Уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после пожара на угольном складе в Нерюнгри, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:46:00+03:00
2025-05-07T11:12:00+03:00
происшествия
нерюнгри
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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после пожара на угольном складе в Нерюнгри, сообщает пресс-служба СУСК России по Якутии."Следственным отделом по городу Нерюнгри… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - информирует пресс-служба.Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии санитарным рейсом в Якутск.Следователи изучают техническую и иную документацию, назначена экспертиза для установления обстоятельств произошедшего.В результате пожара на угольном складе в Нерюнгри ожоги различной степени тяжести получили четыре человека. Возгорание локализовали на площади 300 квадратных метров и потушили.
https://ria.ru/20250507/zabajkale-2015451456.html
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происшествия, нерюнгри, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нерюнгри, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после пожара в Якутии

СК возбудил уголовное дело после пожара на угольном складе в Якутии

© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/TelegramПожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри
Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/Telegram
Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри
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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после пожара на угольном складе в Нерюнгри, сообщает пресс-служба СУСК России по Якутии.
"Следственным отделом по городу Нерюнгри… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - информирует пресс-служба.
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Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии санитарным рейсом в Якутск.
Следователи изучают техническую и иную документацию, назначена экспертиза для установления обстоятельств произошедшего.
В результате пожара на угольном складе в Нерюнгри ожоги различной степени тяжести получили четыре человека. Возгорание локализовали на площади 300 квадратных метров и потушили.
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ПроисшествияНерюнгриСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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