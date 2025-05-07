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Пожар на угольной фабрике в Якутии потушили
Пожар на угольной фабрике в Якутии потушили - РИА Новости, 07.05.2025
Пожар на угольной фабрике в Якутии потушили
Пожар на угольной фабрике в Нерюнгри полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:17:00+03:00
2025-05-07T09:17:00+03:00
2025-05-07T10:10:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар на угольной фабрике в Нерюнгри полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар на угольной фабрике в Нерюнгри ликвидирован. Особую опасность для огнеборцев во время тушения представляло скопление взрывоопасных веществ - угольной и сульфидной пыли, а также особенности конструкции самого здания фабрики", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате происшествия огнем повреждены здание склада, кровля, а также строительные конструкции и конвейерная лента. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на угольной фабрике в Якутии потушили
Пожар на угольной фабрике в Якутии, где пострадали четыре человека, потушили