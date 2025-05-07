Рейтинг@Mail.ru
Пожар на угольной фабрике в Якутии потушили - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 07.05.2025 (обновлено: 10:10 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/pozhar-2015452299.html
Пожар на угольной фабрике в Якутии потушили
Пожар на угольной фабрике в Якутии потушили - РИА Новости, 07.05.2025
Пожар на угольной фабрике в Якутии потушили
Пожар на угольной фабрике в Нерюнгри полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:17:00+03:00
2025-05-07T10:10:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015461468_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_c8324efc0148e4e79b7ec5ef9d430941.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар на угольной фабрике в Нерюнгри полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар на угольной фабрике в Нерюнгри ликвидирован. Особую опасность для огнеборцев во время тушения представляло скопление взрывоопасных веществ - угольной и сульфидной пыли, а также особенности конструкции самого здания фабрики", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате происшествия огнем повреждены здание склада, кровля, а также строительные конструкции и конвейерная лента. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.
https://ria.ru/20250506/zabajkale-2015317402.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015461468_1:0:1024:767_1920x0_80_0_0_48e9e15e3b93f3c108689661f841d7c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на угольной фабрике в Якутии потушили

Пожар на угольной фабрике в Якутии, где пострадали четыре человека, потушили

© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/TelegramПожар на угольной фабрике в Нерюнгри. 7 мая 2025
Пожар на угольной фабрике в Нерюнгри. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/Telegram
Пожар на угольной фабрике в Нерюнгри. 7 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар на угольной фабрике в Нерюнгри полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар на угольной фабрике в Нерюнгри ликвидирован. Особую опасность для огнеборцев во время тушения представляло скопление взрывоопасных веществ - угольной и сульфидной пыли, а также особенности конструкции самого здания фабрики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия огнем повреждены здание склада, кровля, а также строительные конструкции и конвейерная лента. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Лесной пожар в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Забайкалье заявили о 38 еще не потушенных лесных пожарах
6 мая, 17:06
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала