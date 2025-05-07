Рейтинг@Mail.ru
Портреты героев ВОВ покажут на рекламных экранах - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:46 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/portret-2015549765.html
Портреты героев ВОВ покажут на рекламных экранах
Портреты героев ВОВ покажут на рекламных экранах - РИА Новости, 07.05.2025
Портреты героев ВОВ покажут на рекламных экранах
Российский оператор рекламы Russ покажет портреты героев Великой Отечественной войны в рамках акции "Бессмертный полк" на десятках тысяч экранов на улицах и в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:46:00+03:00
2025-05-07T14:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
технологии
россия
wildberries
ржд
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155330/14/1553301465_0:64:1500:908_1920x0_80_0_0_71ea5c2a481e8e79d40ec435f1ac08f5.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский оператор рекламы Russ покажет портреты героев Великой Отечественной войны в рамках акции "Бессмертный полк" на десятках тысяч экранов на улицах и в транспорте по всей стране, сообщили РИА Новости в компании. "Трансляция "Бессмертного полка" состоится 9 мая более чем в 150 городах на всем цифровом инвентаре Russ (входит в объединенную компанию Wildberries &amp; Russ): уличных конструкциях, в городском общественном транспорте – метро, а также в аэропортах, на вокзалах и в пунктах выдачи заказов Wildberries. Портреты героев появятся на десятках тысяч экранов по всей стране", - говорится в сообщении. В компании рассказали, что с 23 апреля по 6 мая анонсы "Бессмертного полка", который пройдет в этом году и очно, и в онлайн-формате, были показаны на экранах на улицах, в крупнейших аэропортах и на вокзалах каждого из 16 городов-миллионников России. В рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, группа Russ также поддержала акцию "Победа 80" и показала на цифровых конструкциях ролики, посвященные героическим подвигам народа. Кроме того, специалисты компании оформили несколько поездов РЖД, а также организовали проект "Поезд Победы" – иммерсивную выставку-памятник, посвященную защитникам Родины. В экспозиции поезда представлены подлинные фотографии и документы, личные вещи участников войны, дополненные декорациями и звуковым сопровождением.
https://ria.ru/20250424/minoborony-2013069358.html
https://ria.ru/20250228/geroi-2002079313.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155330/14/1553301465_103:0:1398:971_1920x0_80_0_0_3a482931ba45d1797f19105eb709c8da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, wildberries, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Технологии, Россия, Wildberries, РЖД, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Портреты героев ВОВ покажут на рекламных экранах

Оператор рекламы Russ покажет портреты героев ВОВ в рамках "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Дмитрий ПаршинУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский оператор рекламы Russ покажет портреты героев Великой Отечественной войны в рамках акции "Бессмертный полк" на десятках тысяч экранов на улицах и в транспорте по всей стране, сообщили РИА Новости в компании.
"Трансляция "Бессмертного полка" состоится 9 мая более чем в 150 городах на всем цифровом инвентаре Russ (входит в объединенную компанию Wildberries & Russ): уличных конструкциях, в городском общественном транспорте – метро, а также в аэропортах, на вокзалах и в пунктах выдачи заказов Wildberries. Портреты героев появятся на десятках тысяч экранов по всей стране", - говорится в сообщении.
Солдаты Красной Армии у колодца в освобожденной молдавской деревне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Минобороны опубликовало материалы о героях ВОВ из республик СССР
24 апреля, 00:17
В компании рассказали, что с 23 апреля по 6 мая анонсы "Бессмертного полка", который пройдет в этом году и очно, и в онлайн-формате, были показаны на экранах на улицах, в крупнейших аэропортах и на вокзалах каждого из 16 городов-миллионников России.
В рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, группа Russ также поддержала акцию "Победа 80" и показала на цифровых конструкциях ролики, посвященные героическим подвигам народа. Кроме того, специалисты компании оформили несколько поездов РЖД, а также организовали проект "Поезд Победы" – иммерсивную выставку-памятник, посвященную защитникам Родины. В экспозиции поезда представлены подлинные фотографии и документы, личные вещи участников войны, дополненные декорациями и звуковым сопровождением.
Советский журналист, военный корреспондент Константин Лапин (второй справа) беседует с бойцами фронта в освобожденной деревне Каруза Калининской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Минобороны открыло раздел, посвященный героям ВОВ
28 февраля, 00:32
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоТехнологииРоссияWildberriesРЖД80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала