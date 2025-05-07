https://ria.ru/20250507/portret-2015549765.html

Портреты героев ВОВ покажут на рекламных экранах

Портреты героев ВОВ покажут на рекламных экранах - РИА Новости, 07.05.2025

Портреты героев ВОВ покажут на рекламных экранах

Российский оператор рекламы Russ покажет портреты героев Великой Отечественной войны в рамках акции "Бессмертный полк" на десятках тысяч экранов на улицах и в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:46:00+03:00

2025-05-07T14:46:00+03:00

2025-05-07T14:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

технологии

россия

wildberries

ржд

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский оператор рекламы Russ покажет портреты героев Великой Отечественной войны в рамках акции "Бессмертный полк" на десятках тысяч экранов на улицах и в транспорте по всей стране, сообщили РИА Новости в компании. "Трансляция "Бессмертного полка" состоится 9 мая более чем в 150 городах на всем цифровом инвентаре Russ (входит в объединенную компанию Wildberries & Russ): уличных конструкциях, в городском общественном транспорте – метро, а также в аэропортах, на вокзалах и в пунктах выдачи заказов Wildberries. Портреты героев появятся на десятках тысяч экранов по всей стране", - говорится в сообщении. В компании рассказали, что с 23 апреля по 6 мая анонсы "Бессмертного полка", который пройдет в этом году и очно, и в онлайн-формате, были показаны на экранах на улицах, в крупнейших аэропортах и на вокзалах каждого из 16 городов-миллионников России. В рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, группа Russ также поддержала акцию "Победа 80" и показала на цифровых конструкциях ролики, посвященные героическим подвигам народа. Кроме того, специалисты компании оформили несколько поездов РЖД, а также организовали проект "Поезд Победы" – иммерсивную выставку-памятник, посвященную защитникам Родины. В экспозиции поезда представлены подлинные фотографии и документы, личные вещи участников войны, дополненные декорациями и звуковым сопровождением.

https://ria.ru/20250424/minoborony-2013069358.html

https://ria.ru/20250228/geroi-2002079313.html

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общество, технологии, россия, wildberries, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне