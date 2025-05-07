Портреты героев ВОВ покажут на рекламных экранах
Оператор рекламы Russ покажет портреты героев ВОВ в рамках "Бессмертного полка"
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский оператор рекламы Russ покажет портреты героев Великой Отечественной войны в рамках акции "Бессмертный полк" на десятках тысяч экранов на улицах и в транспорте по всей стране, сообщили РИА Новости в компании.
"Трансляция "Бессмертного полка" состоится 9 мая более чем в 150 городах на всем цифровом инвентаре Russ (входит в объединенную компанию Wildberries & Russ): уличных конструкциях, в городском общественном транспорте – метро, а также в аэропортах, на вокзалах и в пунктах выдачи заказов Wildberries. Портреты героев появятся на десятках тысяч экранов по всей стране", - говорится в сообщении.
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В компании рассказали, что с 23 апреля по 6 мая анонсы "Бессмертного полка", который пройдет в этом году и очно, и в онлайн-формате, были показаны на экранах на улицах, в крупнейших аэропортах и на вокзалах каждого из 16 городов-миллионников России.
В рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, группа Russ также поддержала акцию "Победа 80" и показала на цифровых конструкциях ролики, посвященные героическим подвигам народа. Кроме того, специалисты компании оформили несколько поездов РЖД, а также организовали проект "Поезд Победы" – иммерсивную выставку-памятник, посвященную защитникам Родины. В экспозиции поезда представлены подлинные фотографии и документы, личные вещи участников войны, дополненные декорациями и звуковым сопровождением.
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