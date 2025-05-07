https://ria.ru/20250507/podmoskove-2015523418.html

Пассажирам "Мострансавто" раздадут 6 тысяч георгиевских лент в Подмосковье

Пассажирам "Мострансавто" раздадут 6 тысяч георгиевских лент в Подмосковье - РИА Новости, 07.05.2025

Пассажирам "Мострансавто" раздадут 6 тысяч георгиевских лент в Подмосковье

Пассажирам общественного транспорта Подмосковья раздадут 6 тысяч георгиевских лент в рамках акции, организованной отделением "Бессмертного полка России" в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:15:00+03:00

2025-05-07T13:15:00+03:00

2025-05-07T13:15:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

долгопрудный

сергей безруков

константин хабенский

владимир машков

мострансавто

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пассажирам общественного транспорта Подмосковья раздадут 6 тысяч георгиевских лент в рамках акции, организованной отделением "Бессмертного полка России" в регионе и АО "Мострансавто" в честь 80-летия Победы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Ленточки будут раздавать на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов, курсирующих по маршрутам Подмосковья. В ведомстве добавили, что традиционно в праздничные дни пассажиров ждут и другие приятные сюрпризы – поздравления от звезд театра, кино и эстрады. Голоса Константина Хабенского, Сергея Безрукова, Владимира Машкова, Полины Гагариной и других знаменитостей прозвучат в салонах транспорта и на вокзалах. Также в городском округе Долгопрудный на маршруты выйдут 18 автобусов, на бортах которых изображены портреты участников Великой Отечественной войны. Кроме того, в рамках акции "Бессмертный полк на транспорте" в автобусах "Мострансавто" размещены порядка 8 тысяч портретов героев войны и тружеников тыла – родных и близких жителей Подмосковья. Акция проводится в рамках регионального проекта "Герои русских побед". Проект, приуроченный к Году защитника Отечества, напоминает о подвиге поколения победителей.

https://ria.ru/20250506/korolev-2015272396.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), долгопрудный, сергей безруков, константин хабенский, владимир машков, мострансавто