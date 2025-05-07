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Пассажирам "Мострансавто" раздадут 6 тысяч георгиевских лент в Подмосковье - РИА Новости, 07.05.2025
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Новости Подмосковья
 
13:15 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/podmoskove-2015523418.html
Пассажирам "Мострансавто" раздадут 6 тысяч георгиевских лент в Подмосковье
Пассажирам "Мострансавто" раздадут 6 тысяч георгиевских лент в Подмосковье - РИА Новости, 07.05.2025
Пассажирам "Мострансавто" раздадут 6 тысяч георгиевских лент в Подмосковье
Пассажирам общественного транспорта Подмосковья раздадут 6 тысяч георгиевских лент в рамках акции, организованной отделением "Бессмертного полка России" в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:15:00+03:00
2025-05-07T13:15:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
долгопрудный
сергей безруков
константин хабенский
владимир машков
мострансавто
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пассажирам общественного транспорта Подмосковья раздадут 6 тысяч георгиевских лент в рамках акции, организованной отделением "Бессмертного полка России" в регионе и АО "Мострансавто" в честь 80-летия Победы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Ленточки будут раздавать на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов, курсирующих по маршрутам Подмосковья. В ведомстве добавили, что традиционно в праздничные дни пассажиров ждут и другие приятные сюрпризы – поздравления от звезд театра, кино и эстрады. Голоса Константина Хабенского, Сергея Безрукова, Владимира Машкова, Полины Гагариной и других знаменитостей прозвучат в салонах транспорта и на вокзалах. Также в городском округе Долгопрудный на маршруты выйдут 18 автобусов, на бортах которых изображены портреты участников Великой Отечественной войны. Кроме того, в рамках акции "Бессмертный полк на транспорте" в автобусах "Мострансавто" размещены порядка 8 тысяч портретов героев войны и тружеников тыла – родных и близких жителей Подмосковья. Акция проводится в рамках регионального проекта "Герои русских побед". Проект, приуроченный к Году защитника Отечества, напоминает о подвиге поколения победителей.
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московская область (подмосковье), долгопрудный, сергей безруков, константин хабенский, владимир машков, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Владимир Машков, Мострансавто
Пассажирам "Мострансавто" раздадут 6 тысяч георгиевских лент в Подмосковье

В Подмосковье на автобусах "Мострансавто" раздадут 6 тысяч георгиевских лент

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРаздача георгиевских ленточек
Раздача георгиевских ленточек - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Раздача георгиевских ленточек
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пассажирам общественного транспорта Подмосковья раздадут 6 тысяч георгиевских лент в рамках акции, организованной отделением "Бессмертного полка России" в регионе и АО "Мострансавто" в честь 80-летия Победы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
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Ленточки будут раздавать на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов, курсирующих по маршрутам Подмосковья.
В ведомстве добавили, что традиционно в праздничные дни пассажиров ждут и другие приятные сюрпризы – поздравления от звезд театра, кино и эстрады. Голоса Константина Хабенского, Сергея Безрукова, Владимира Машкова, Полины Гагариной и других знаменитостей прозвучат в салонах транспорта и на вокзалах.
Также в городском округе Долгопрудный на маршруты выйдут 18 автобусов, на бортах которых изображены портреты участников Великой Отечественной войны. Кроме того, в рамках акции "Бессмертный полк на транспорте" в автобусах "Мострансавто" размещены порядка 8 тысяч портретов героев войны и тружеников тыла – родных и близких жителей Подмосковья.
Акция проводится в рамках регионального проекта "Герои русских побед". Проект, приуроченный к Году защитника Отечества, напоминает о подвиге поколения победителей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйСергей БезруковКонстантин ХабенскийВладимир МашковМострансавто
 
 
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