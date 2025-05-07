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Более 3,5 тыс ветеранов Ямала и Волновахи получат подарки к 80-летию ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:09 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/podarki-2015663634.html
Более 3,5 тыс ветеранов Ямала и Волновахи получат подарки к 80-летию ВОВ
Более 3,5 тыс ветеранов Ямала и Волновахи получат подарки к 80-летию ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025
Более 3,5 тыс ветеранов Ямала и Волновахи получат подарки к 80-летию ВОВ
Более 3,5 тысяч ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа и Волновахи получат подарочные наборы к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:09:00+03:00
2025-05-07T19:09:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
волноваха
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Более 3,5 тысяч ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа и Волновахи получат подарочные наборы к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "В Год героев более 3500 ветеранов Ямала и Волновахи получат подарочные наборы к 80-летию Великой Победы. Инициатива правительства Ямала стала частью масштабной программы празднования Дня Победы. Подарки, оформленные в фирменном стиле, переданы во все муниципалитеты округа, Волновахский муниципальный округ и Тюмень для адресной доставки героям, переехавшим из региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова семь льготных категорий получили единовременную выплату, ее сумма зависит от категории. Так, участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получат по 200 тысяч рублей. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат 100 тысяч рублей. Труженики тыла – 80 тысяч рублей. Вдовам участников войны, не вступивших в новый брак, полагается по 60 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты для детей войны, имеющих определенный стаж работы на Ямале. Им начислят по 15 тысяч рублей. В общей сложности на Ямале для ветеранов войны по линии социальной защиты населения действуют 12 мер соцподдержки, в том числе пожизненное денежное содержание, компенсация расходов за санаторно-курортное лечение и ЖКУ и единый проездной билет.
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ямал, волноваха, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Волноваха, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Более 3,5 тыс ветеранов Ямала и Волновахи получат подарки к 80-летию ВОВ

Более 3,5 тыс ветеранов Ямала и Волновахи получат подарки к 80-летию Победы

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Более 3,5 тысяч ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа и Волновахи получат подарочные наборы к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
"В Год героев более 3500 ветеранов Ямала и Волновахи получат подарочные наборы к 80-летию Великой Победы. Инициатива правительства Ямала стала частью масштабной программы празднования Дня Победы. Подарки, оформленные в фирменном стиле, переданы во все муниципалитеты округа, Волновахский муниципальный округ и Тюмень для адресной доставки героям, переехавшим из региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова семь льготных категорий получили единовременную выплату, ее сумма зависит от категории. Так, участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получат по 200 тысяч рублей. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат 100 тысяч рублей. Труженики тыла – 80 тысяч рублей. Вдовам участников войны, не вступивших в новый брак, полагается по 60 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты для детей войны, имеющих определенный стаж работы на Ямале. Им начислят по 15 тысяч рублей.
В общей сложности на Ямале для ветеранов войны по линии социальной защиты населения действуют 12 мер соцподдержки, в том числе пожизненное денежное содержание, компенсация расходов за санаторно-курортное лечение и ЖКУ и единый проездной билет.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалВолновахаДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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