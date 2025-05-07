https://ria.ru/20250507/podarki-2015663634.html

Более 3,5 тыс ветеранов Ямала и Волновахи получат подарки к 80-летию ВОВ

Более 3,5 тыс ветеранов Ямала и Волновахи получат подарки к 80-летию ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025

Более 3,5 тыс ветеранов Ямала и Волновахи получат подарки к 80-летию ВОВ

Более 3,5 тысяч ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа и Волновахи получат подарочные наборы к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:09:00+03:00

2025-05-07T19:09:00+03:00

2025-05-07T19:09:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

волноваха

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155366/33/1553663307_0:258:3077:1989_1920x0_80_0_0_0dc1296c62608947b7c08ff0cd800daa.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Более 3,5 тысяч ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа и Волновахи получат подарочные наборы к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "В Год героев более 3500 ветеранов Ямала и Волновахи получат подарочные наборы к 80-летию Великой Победы. Инициатива правительства Ямала стала частью масштабной программы празднования Дня Победы. Подарки, оформленные в фирменном стиле, переданы во все муниципалитеты округа, Волновахский муниципальный округ и Тюмень для адресной доставки героям, переехавшим из региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова семь льготных категорий получили единовременную выплату, ее сумма зависит от категории. Так, участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получат по 200 тысяч рублей. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат 100 тысяч рублей. Труженики тыла – 80 тысяч рублей. Вдовам участников войны, не вступивших в новый брак, полагается по 60 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты для детей войны, имеющих определенный стаж работы на Ямале. Им начислят по 15 тысяч рублей. В общей сложности на Ямале для ветеранов войны по линии социальной защиты населения действуют 12 мер соцподдержки, в том числе пожизненное денежное содержание, компенсация расходов за санаторно-курортное лечение и ЖКУ и единый проездной билет.

https://ria.ru/20250421/yamal-2012589610.html

ямал

волноваха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ямал, волноваха, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)