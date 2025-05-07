В России не забудут, какой ценой досталась Победа, заявил Миронов
Миронов: Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны
Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В России не забудут, какой ценой досталась Победа, и никому не позволят переписать историю Второй мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Мы это помним и никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа. Мы никому не позволим это забыть и не позволим переписать нашу историю!", - сказал он.
"Также мы отлично знаем, что в европейских государствах уже открыто ходят с нацистскими символами, и этих людей охраняет полиция. А ещё там говорят, что это Америка победила гитлеровскую Германию, но посмотрите на исторические данные: американцев во время войны погибло 400 тысяч человек, а советских граждан – 27 миллионов", - добавил лидер СРЗП.
Миронов также рассказал агентству, что принял участие в старте автопробега, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции. Он добавил, что организатором автопробега выступила Общероссийская общественная организация "Офицеры России".
"Через два дня мы все будем отмечать 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а сегодня наша замечательная общественная организация "Офицеры России" открывает автопробег, посвящённый этому событию", - сказал депутат Госдумы.
Миронов отметил, что первым пунктом автопробега стала деревня Петрищево. Он сообщил, что именно в Петрищево 29 ноября 1941 года после жестоких пыток казнили Зою Космодемьянскую, и символично, что ровно через шесть дней после её гибели началось контрнаступление, в ходе которого советские войска отбросили фашистов от Москвы.
"Сегодня дело наших отцов, дедов и прадедов вынуждены продолжать наши славные воины. Они уничтожают фашизм на территории братской нам Украины, и мы желаем им победы", – добавил парламентарий.
Он также подчеркнул, что во время открытия автопробега напомнил о большой значимости всероссийской акции "Бессмертный полк", и рассказал, как недавно депутат Госдумы от фракции СРЗП Александр Аксёненко при помощи современных технологий буквально "оживил" фотографии участников войны и сделал так, словно они рассказывают о своих подвигах.
"Бессмертный полк" позволяет нам снова вспомнить о подвиге героев Великой Отечественной войны. Вспомнить о своих родственниках, что они с нами, что они живы в нашей памяти, и благодаря этой акции граждане России как никогда ощущают личную сопричастность их великому подвигу", – заключил Миронов.