https://ria.ru/20250507/pobeda-2015534952.html

В России не забудут, какой ценой досталась Победа, заявил Миронов

В России не забудут, какой ценой досталась Победа, заявил Миронов - РИА Новости, 07.05.2025

В России не забудут, какой ценой досталась Победа, заявил Миронов

В России не забудут, какой ценой досталась Победа, и никому не позволят переписать историю Второй мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:00:00+03:00

2025-05-07T14:00:00+03:00

2025-05-07T14:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

москва

америка

сергей миронов

госдума рф

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В России не забудут, какой ценой досталась Победа, и никому не позволят переписать историю Второй мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Мы это помним и никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа. Мы никому не позволим это забыть и не позволим переписать нашу историю!", - сказал он. Политик обратил внимание на то, что происходит в ЕС накануне великого торжества. По его словам, европейские политики возмущаются теми, кто собирается приехать на парад в Москву. "Также мы отлично знаем, что в европейских государствах уже открыто ходят с нацистскими символами, и этих людей охраняет полиция. А ещё там говорят, что это Америка победила гитлеровскую Германию, но посмотрите на исторические данные: американцев во время войны погибло 400 тысяч человек, а советских граждан – 27 миллионов", - добавил лидер СРЗП. Миронов также рассказал агентству, что принял участие в старте автопробега, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции. Он добавил, что организатором автопробега выступила Общероссийская общественная организация "Офицеры России". "Через два дня мы все будем отмечать 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а сегодня наша замечательная общественная организация "Офицеры России" открывает автопробег, посвящённый этому событию", - сказал депутат Госдумы. Миронов отметил, что первым пунктом автопробега стала деревня Петрищево. Он сообщил, что именно в Петрищево 29 ноября 1941 года после жестоких пыток казнили Зою Космодемьянскую, и символично, что ровно через шесть дней после её гибели началось контрнаступление, в ходе которого советские войска отбросили фашистов от Москвы. "Сегодня дело наших отцов, дедов и прадедов вынуждены продолжать наши славные воины. Они уничтожают фашизм на территории братской нам Украины, и мы желаем им победы", – добавил парламентарий. Он также подчеркнул, что во время открытия автопробега напомнил о большой значимости всероссийской акции "Бессмертный полк", и рассказал, как недавно депутат Госдумы от фракции СРЗП Александр Аксёненко при помощи современных технологий буквально "оживил" фотографии участников войны и сделал так, словно они рассказывают о своих подвигах. "Бессмертный полк" позволяет нам снова вспомнить о подвиге героев Великой Отечественной войны. Вспомнить о своих родственниках, что они с нами, что они живы в нашей памяти, и благодаря этой акции граждане России как никогда ощущают личную сопричастность их великому подвигу", – заключил Миронов.

https://ria.ru/20250423/mironov-2013045263.html

https://ria.ru/20250507/veteran-2015526283.html

https://ria.ru/20250507/pobeda-2015526516.html

россия

москва

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, америка, сергей миронов, госдума рф, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне