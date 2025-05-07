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В России не забудут, какой ценой досталась Победа, заявил Миронов - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:00 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015534952.html
В России не забудут, какой ценой досталась Победа, заявил Миронов
В России не забудут, какой ценой досталась Победа, заявил Миронов - РИА Новости, 07.05.2025
В России не забудут, какой ценой досталась Победа, заявил Миронов
В России не забудут, какой ценой досталась Победа, и никому не позволят переписать историю Второй мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:00:00+03:00
2025-05-07T14:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В России не забудут, какой ценой досталась Победа, и никому не позволят переписать историю Второй мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Мы это помним и никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа. Мы никому не позволим это забыть и не позволим переписать нашу историю!", - сказал он. Политик обратил внимание на то, что происходит в ЕС накануне великого торжества. По его словам, европейские политики возмущаются теми, кто собирается приехать на парад в Москву. "Также мы отлично знаем, что в европейских государствах уже открыто ходят с нацистскими символами, и этих людей охраняет полиция. А ещё там говорят, что это Америка победила гитлеровскую Германию, но посмотрите на исторические данные: американцев во время войны погибло 400 тысяч человек, а советских граждан – 27 миллионов", - добавил лидер СРЗП. Миронов также рассказал агентству, что принял участие в старте автопробега, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции. Он добавил, что организатором автопробега выступила Общероссийская общественная организация "Офицеры России". "Через два дня мы все будем отмечать 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а сегодня наша замечательная общественная организация "Офицеры России" открывает автопробег, посвящённый этому событию", - сказал депутат Госдумы. Миронов отметил, что первым пунктом автопробега стала деревня Петрищево. Он сообщил, что именно в Петрищево 29 ноября 1941 года после жестоких пыток казнили Зою Космодемьянскую, и символично, что ровно через шесть дней после её гибели началось контрнаступление, в ходе которого советские войска отбросили фашистов от Москвы. "Сегодня дело наших отцов, дедов и прадедов вынуждены продолжать наши славные воины. Они уничтожают фашизм на территории братской нам Украины, и мы желаем им победы", – добавил парламентарий. Он также подчеркнул, что во время открытия автопробега напомнил о большой значимости всероссийской акции "Бессмертный полк", и рассказал, как недавно депутат Госдумы от фракции СРЗП Александр Аксёненко при помощи современных технологий буквально "оживил" фотографии участников войны и сделал так, словно они рассказывают о своих подвигах. "Бессмертный полк" позволяет нам снова вспомнить о подвиге героев Великой Отечественной войны. Вспомнить о своих родственниках, что они с нами, что они живы в нашей памяти, и благодаря этой акции граждане России как никогда ощущают личную сопричастность их великому подвигу", – заключил Миронов.
https://ria.ru/20250423/mironov-2013045263.html
https://ria.ru/20250507/veteran-2015526283.html
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общество, россия, москва, америка, сергей миронов, госдума рф, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Америка, Сергей Миронов, Госдума РФ, Евросоюз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В России не забудут, какой ценой досталась Победа, заявил Миронов

Миронов: Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В России не забудут, какой ценой досталась Победа, и никому не позволят переписать историю Второй мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Мы это помним и никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа. Мы никому не позволим это забыть и не позволим переписать нашу историю!", - сказал он.
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Политик обратил внимание на то, что происходит в ЕС накануне великого торжества. По его словам, европейские политики возмущаются теми, кто собирается приехать на парад в Москву.
"Также мы отлично знаем, что в европейских государствах уже открыто ходят с нацистскими символами, и этих людей охраняет полиция. А ещё там говорят, что это Америка победила гитлеровскую Германию, но посмотрите на исторические данные: американцев во время войны погибло 400 тысяч человек, а советских граждан – 27 миллионов", - добавил лидер СРЗП.
Миронов также рассказал агентству, что принял участие в старте автопробега, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции. Он добавил, что организатором автопробега выступила Общероссийская общественная организация "Офицеры России".
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"Через два дня мы все будем отмечать 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а сегодня наша замечательная общественная организация "Офицеры России" открывает автопробег, посвящённый этому событию", - сказал депутат Госдумы.
Миронов отметил, что первым пунктом автопробега стала деревня Петрищево. Он сообщил, что именно в Петрищево 29 ноября 1941 года после жестоких пыток казнили Зою Космодемьянскую, и символично, что ровно через шесть дней после её гибели началось контрнаступление, в ходе которого советские войска отбросили фашистов от Москвы.
"Сегодня дело наших отцов, дедов и прадедов вынуждены продолжать наши славные воины. Они уничтожают фашизм на территории братской нам Украины, и мы желаем им победы", – добавил парламентарий.
Он также подчеркнул, что во время открытия автопробега напомнил о большой значимости всероссийской акции "Бессмертный полк", и рассказал, как недавно депутат Госдумы от фракции СРЗП Александр Аксёненко при помощи современных технологий буквально "оживил" фотографии участников войны и сделал так, словно они рассказывают о своих подвигах.
"Бессмертный полк" позволяет нам снова вспомнить о подвиге героев Великой Отечественной войны. Вспомнить о своих родственниках, что они с нами, что они живы в нашей памяти, и благодаря этой акции граждане России как никогда ощущают личную сопричастность их великому подвигу", – заключил Миронов.
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