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В Чувашии в День Победы могут ограничить работу мобильного интернета

В Чувашии в День Победы могут ограничить работу мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025

В Чувашии в День Победы могут ограничить работу мобильного интернета

Ограничения работы мобильного интернета возможны в Чувашии в День Победы из-за мер безопасности, заявил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:24:00+03:00

2025-05-07T12:24:00+03:00

2025-05-07T12:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

технологии

олег николаев (политик)

день победы

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Ограничения работы мобильного интернета возможны в Чувашии в День Победы из-за мер безопасности, заявил глава региона Олег Николаев. "Девятого мая будут вводиться ограничения на проезд транспорта, также возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Прошу с понимаем отнестись к принимаемым мерам", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что ограничения связаны с "комплексом мер по обеспечению безопасности подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне". Ранее власти соседней Мордовии предупредили, что в республике возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета).

https://ria.ru/20250505/internet-2015028141.html

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общество, технологии, олег николаев (политик), день победы, чувашская республика (чувашия), россия