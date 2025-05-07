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В Чувашии в День Победы могут ограничить работу мобильного интернета
В Чувашии в День Победы могут ограничить работу мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025
В Чувашии в День Победы могут ограничить работу мобильного интернета
Ограничения работы мобильного интернета возможны в Чувашии в День Победы из-за мер безопасности, заявил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:24:00+03:00
2025-05-07T12:24:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Ограничения работы мобильного интернета возможны в Чувашии в День Победы из-за мер безопасности, заявил глава региона Олег Николаев. "Девятого мая будут вводиться ограничения на проезд транспорта, также возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Прошу с понимаем отнестись к принимаемым мерам", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что ограничения связаны с "комплексом мер по обеспечению безопасности подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне". Ранее власти соседней Мордовии предупредили, что в республике возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета).
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В Чувашии в День Победы могут ограничить работу мобильного интернета
Глава Чувашии Николаев: 9 мая возможны ограничения мобильного интернета