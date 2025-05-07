https://ria.ru/20250507/ploschad-2015447852.html

Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла в пять раз

Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла в пять раз - РИА Новости, 07.05.2025

Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла в пять раз

Площадь лесных пожаров в Бурятии за прошедшие сутки увеличилась с 1,2 до 6,2 тысяч гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:11:00+03:00

2025-05-07T09:11:00+03:00

2025-05-07T09:11:00+03:00

происшествия

природные пожары в россии

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УЛАН-УДЭ, 7 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за прошедшие сутки увеличилась с 1,2 до 6,2 тысяч гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. Накануне агентство сообщало, что в республике действует 17 лесных пожаров на общей площади более 1,2 тысяч гектаров. "По оперативным данным, утром 7 мая действует 17 лесных пожаров: в Баунтовском и Еравнинском районах, на общей площади 6 252,1 гектаров... Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности", - говорится в сообщении. Один пожар в Баунтовском районе локализован на площади 580 гектаров. За сутки обнаружено шесть лесных пожаров, ликвидировано также шесть возгораний. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнём. Отмечается, что тушение возгораний осложняется ветровой нагрузкой, большим количеством горючего материала и мёрзлой землёй. С огнем борется 291 человек, задействовано 56 единиц лесопожарной техники. В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен, использование открытого огня запрещено. В Баунтовском районе введён режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

https://ria.ru/20250506/zabajkale-2015317402.html

https://ria.ru/20250506/pozhar-2015218993.html

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происшествия, природные пожары в россии