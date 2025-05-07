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Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей"
Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей" - РИА Новости, 07.05.2025
Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей"
Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:58:00+03:00
2025-05-07T09:58:00+03:00
2025-05-07T09:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015105740_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b54850f7656bad8caa69ec42f543a4cd.jpg
Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими подвигами он гордится.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015105740_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b8cff92238d3439e0814ac9923efbaca.jpg
"Вы вдохновляете". Выступающий в зоне СВО актер написал письмо предкам
Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими подвигами он гордится.
2025-05-07T09:58
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PT6M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей"
Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими подвигами он гордится.
2025-05-07T09:58
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PT6M41S
Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей"
Читать ria.ru в
Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими подвигами он гордится.