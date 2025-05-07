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Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей" - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:58 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pismo-2015107037.html
Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей"
Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей" - РИА Новости, 07.05.2025
Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей"
Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:58:00+03:00
2025-05-07T09:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
80-летие победы в великой отечественной войне
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Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими подвигами он гордится.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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"Вы вдохновляете". Выступающий в зоне СВО актер написал письмо предкам
Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими подвигами он гордится.
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей"
Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими подвигами он гордится.
2025-05-07T09:58
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Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей"

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Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими подвигами он гордится.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВидео80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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