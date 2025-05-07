https://ria.ru/20250507/pismo-2015107037.html

Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей"

Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей" - РИА Новости, 07.05.2025

Письмо деду: "Горжусь, что во мне течет кровь победителей"

Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:58:00+03:00

2025-05-07T09:58:00+03:00

2025-05-07T09:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

80-летие победы в великой отечественной войне

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Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими подвигами он гордится.

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вы вдохновляете". Выступающий в зоне СВО актер написал письмо предкам Актер Алексей Парфенов уже три года поддерживает бойцов в зоне СВО, выступая с фронтовой творческой бригадой на передовой. Он зачитал письмо к предкам, чьими подвигами он гордится. 2025-05-07T09:58 true PT6M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео