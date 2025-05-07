https://ria.ru/20250507/peskov-2015639598.html

Киев продолжает демонстрировать свою неготовность к миру, заявил Песков

Киев продолжает демонстрировать свою неготовность к миру, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025

Киев продолжает демонстрировать свою неготовность к миру, заявил Песков

Киев продолжает демонстрировать свои неготовность и нежелание к миру, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:05:00+03:00

2025-05-07T18:05:00+03:00

2025-05-07T18:17:00+03:00

киев

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

павел зарубин

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киев продолжает демонстрировать свои неготовность и нежелание к миру, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они продолжают демонстрировать свою сущность, они продолжают демонстрировать свои неготовность и нежелание к миру, склонность к террористическим действиям", - сказал Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250507/peskov-2015636800.html

киев

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киев, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире