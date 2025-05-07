https://ria.ru/20250507/peskov-2015639598.html
Киев продолжает демонстрировать свою неготовность к миру, заявил Песков
Киев продолжает демонстрировать свою неготовность к миру, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
Киев продолжает демонстрировать свою неготовность к миру, заявил Песков
Киев продолжает демонстрировать свои неготовность и нежелание к миру, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:05:00+03:00
2025-05-07T18:05:00+03:00
2025-05-07T18:17:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_77cf04af176b058a5f36bb3341e5db8f.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киев продолжает демонстрировать свои неготовность и нежелание к миру, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они продолжают демонстрировать свою сущность, они продолжают демонстрировать свои неготовность и нежелание к миру, склонность к террористическим действиям", - сказал Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250507/peskov-2015636800.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4e518ce9358977b548b834002dd1d74d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Киев продолжает демонстрировать свою неготовность к миру, заявил Песков
Песков: Киев продолжает демонстрировать свою неготовность к миру