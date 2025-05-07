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Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:01 07.05.2025 (обновлено: 18:10 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/peskov-2015636800.html
Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая, заявил Песков
Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая, заявил Песков
Киев прекрасно знает об инициативе президента РФ Владимира Путина об объявлении временного перемирия в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:01:00+03:00
2025-05-07T18:10:00+03:00
киев
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
павел зарубин
дмитрий песков
день победы
в мире
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Киев прекрасно знает об инициативе президента РФ Владимира Путина об объявлении временного перемирия в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Киевский режим прекрасно знает об инициативе президента Путина об объявлении временного перемирия на праздничные дни", - сказал Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Российский лидер 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
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киев, россия, владимир путин, павел зарубин, дмитрий песков, день победы, в мире
Киев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, День Победы, В мире
Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая, заявил Песков

Песков: Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Киев прекрасно знает об инициативе президента РФ Владимира Путина об объявлении временного перемирия в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Киевский режим прекрасно знает об инициативе президента Путина об объявлении временного перемирия на праздничные дни", - сказал Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Российский лидер 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКиевРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинДмитрий ПесковДень ПобедыВ мире
 
 
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