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Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая, заявил Песков
Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая, заявил Песков
Киев прекрасно знает об инициативе президента РФ Владимира Путина об объявлении временного перемирия в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:01:00+03:00
2025-05-07T18:01:00+03:00
2025-05-07T18:10:00+03:00
киев
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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павел зарубин
дмитрий песков
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Киев прекрасно знает об инициативе президента РФ Владимира Путина об объявлении временного перемирия в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Киевский режим прекрасно знает об инициативе президента Путина об объявлении временного перемирия на праздничные дни", - сказал Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Российский лидер 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
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Киев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, День Победы, В мире
Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая, заявил Песков
Песков: Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая