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Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая, заявил Песков

Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025

Киев знает об инициативе Путина касательно перемирия 9 мая, заявил Песков

Киев прекрасно знает об инициативе президента РФ Владимира Путина об объявлении временного перемирия в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:01:00+03:00

2025-05-07T18:01:00+03:00

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киев

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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дмитрий песков

день победы

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Киев прекрасно знает об инициативе президента РФ Владимира Путина об объявлении временного перемирия в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Киевский режим прекрасно знает об инициативе президента Путина об объявлении временного перемирия на праздничные дни", - сказал Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Российский лидер 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

киев

россия

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2025

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киев, россия, владимир путин, павел зарубин, дмитрий песков, день победы, в мире