https://ria.ru/20250507/peskov-2015613611.html

Песков назвал области сотрудничества России и Венесуэлы

Песков назвал области сотрудничества России и Венесуэлы - РИА Новости, 07.05.2025

Песков назвал области сотрудничества России и Венесуэлы

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе переговоров в Кремле обсудили конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:14:00+03:00

2025-05-07T17:14:00+03:00

2025-05-07T17:23:00+03:00

россия

венесуэла

дмитрий песков

экономика

владимир путин

николас мадуро

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе переговоров в Кремле обсудили конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том числе в нефтяном секторе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Повестка дня обширная. Венесуэла наш партнер. Поэтому сотрудничество идет в самых разных областях. Конкретные дела обсуждались - энергетика, нефтяные дела, проекты, связанные с различными аспектами энергетического взаимодействия. Проекты, связанные с налаживанием производства, с активностью российских компаний на венесуэльском рынке", - сказал Песков журналистам.Ранее в Кремле состоялись переговоры Путина и Мадуро, они продолжались более двух часов. По итогам встречи лидеры подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы.

https://ria.ru/20250507/venesuela-2015374388.html

россия

венесуэла

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, венесуэла, дмитрий песков, экономика, владимир путин, николас мадуро