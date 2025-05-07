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Песков назвал области сотрудничества России и Венесуэлы - РИА Новости, 07.05.2025
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17:14 07.05.2025 (обновлено: 17:23 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/peskov-2015613611.html
Песков назвал области сотрудничества России и Венесуэлы
Песков назвал области сотрудничества России и Венесуэлы - РИА Новости, 07.05.2025
Песков назвал области сотрудничества России и Венесуэлы
Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе переговоров в Кремле обсудили конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:14:00+03:00
2025-05-07T17:23:00+03:00
россия
венесуэла
дмитрий песков
экономика
владимир путин
николас мадуро
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе переговоров в Кремле обсудили конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том числе в нефтяном секторе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Повестка дня обширная. Венесуэла наш партнер. Поэтому сотрудничество идет в самых разных областях. Конкретные дела обсуждались - энергетика, нефтяные дела, проекты, связанные с различными аспектами энергетического взаимодействия. Проекты, связанные с налаживанием производства, с активностью российских компаний на венесуэльском рынке", - сказал Песков журналистам.Ранее в Кремле состоялись переговоры Путина и Мадуро, они продолжались более двух часов. По итогам встречи лидеры подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы.
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россия, венесуэла, дмитрий песков, экономика, владимир путин, николас мадуро
Россия, Венесуэла, Дмитрий Песков, Экономика, Владимир Путин, Николас Мадуро
Песков назвал области сотрудничества России и Венесуэлы

Песков заявил, что сотрудничество РФ и Венесуэлы идет в самых разных областях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе переговоров в Кремле обсудили конкретные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том числе в нефтяном секторе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Повестка дня обширная. Венесуэла наш партнер. Поэтому сотрудничество идет в самых разных областях. Конкретные дела обсуждались - энергетика, нефтяные дела, проекты, связанные с различными аспектами энергетического взаимодействия. Проекты, связанные с налаживанием производства, с активностью российских компаний на венесуэльском рынке", - сказал Песков журналистам.
Ранее в Кремле состоялись переговоры Путина и Мадуро, они продолжались более двух часов. По итогам встречи лидеры подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро, 4 октября 2017 года - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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РоссияВенесуэлаДмитрий ПесковЭкономикаВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
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