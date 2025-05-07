Пескову задали вопрос об участии сборной России по футболу в ЧМ-2026

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пока никто не сможет сказать, примут ли участие российские футболисты в чемпионате мира 2026 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на то, что после окончания конфликта на Украине организация сможет допустить сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года.
«
"Никто пока не может ответить на этот вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли рассчитывать, что российские футболисты примут участие в следующем чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.