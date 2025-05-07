https://ria.ru/20250507/peregovory-2015611222.html

Переговоры Путина и Мадуро в Кремле завершились

Переговоры Путина и Мадуро в Кремле завершились - РИА Новости, 07.05.2025

Переговоры Путина и Мадуро в Кремле завершились

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле завершились, они продлились более двух часов. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:09:00+03:00

2025-05-07T17:09:00+03:00

2025-05-07T17:09:00+03:00

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венесуэла

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николас мадуро

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле завершились, они продлились более двух часов. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров с Путиным он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.

https://ria.ru/20250507/peregovory-2015610428.html

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россия, венесуэла, москва, николас мадуро, владимир путин, юрий ушаков