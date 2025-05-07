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Переговоры Путина и Мадуро в Кремле завершились - РИА Новости, 07.05.2025
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17:09 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/peregovory-2015611222.html
Переговоры Путина и Мадуро в Кремле завершились
Переговоры Путина и Мадуро в Кремле завершились - РИА Новости, 07.05.2025
Переговоры Путина и Мадуро в Кремле завершились
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле завершились, они продлились более двух часов. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:09:00+03:00
2025-05-07T17:09:00+03:00
россия
венесуэла
москва
николас мадуро
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле завершились, они продлились более двух часов. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров с Путиным он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
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россия, венесуэла, москва, николас мадуро, владимир путин, юрий ушаков
Россия, Венесуэла, Москва, Николас Мадуро, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Переговоры Путина и Мадуро в Кремле завершились

Переговоры Путина и Мадуро в Кремле продлились более двух часов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время переговоров - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время переговоров
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле завершились, они продлились более двух часов.
Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров с Путиным он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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РоссияВенесуэлаМоскваНиколас МадуроВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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