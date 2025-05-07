https://ria.ru/20250507/peregovory-2015610428.html
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Мадуро
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Мадуро - РИА Новости, 07.05.2025
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Мадуро
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро были обстоятельными, лидеры обсудили всю повестку дня, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:08:00+03:00
2025-05-07T17:08:00+03:00
2025-05-07T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро были обстоятельными, лидеры обсудили всю повестку дня, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Очень обстоятельные были переговоры. И узкий формат, и расширенный формат прошли. Прошлись по всей повестке дня", - сообщил Песков журналистам.Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров с Путиным он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
https://ria.ru/20250507/maduro-2015553863.html
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Песков раскрыл детали переговоров Путина и Мадуро
Песков: Путин и Мадуро обсудили всю повестку дня