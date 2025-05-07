https://ria.ru/20250507/peregovory-2015553164.html

В Кремле начались переговоры Путина и Мадуро

В Кремле начались переговоры Путина и Мадуро - РИА Новости, 07.05.2025

В Кремле начались переговоры Путина и Мадуро

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро начались в Кремле. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:50:00+03:00

2025-05-07T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро начались в Кремле.В переговорах Путина и Мадуро в узком составе с российской стороны приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Роснефти Игорь Сечин.Также в состав российской делегации вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр транспорта РФ Роман Старовойт, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Чечни Рамзан Кадыров.Как ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров с Путиным он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.

https://ria.ru/20250507/putin-2015564225.html

https://ria.ru/20250507/maduro-2015557136.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Переговоры Путина с президентом Венесуэлы Мадуро в Кремле Переговоры Путина с президентом Венесуэлы начались в Кремле, российский лидер выразил благодарность Мадуро за визит в Москву 2025-05-07T14:50 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венесуэла, владимир путин, николас мадуро, россия, москва, юрий ушаков, политика, роснефть, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскосмос